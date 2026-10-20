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Kitabında hata bulana gömlek alırdı: Nuri Pakdil’i dostları anlattı

Kitabında hata bulana gömlek alırdı: Nuri Pakdil’i dostları anlattı

Halime Kirazlı
11:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Kitabında hata bulana gömlek alırdı: Nuri Pakdil’i dostları anlattı
Nuri Pakdil, vefatının yedinci yılında Ketebe Yayınları’nın düzenlediği programda anıldı. Necip Evlice ve Prof. Dr. Turan Koç, dostları Pakdil’i hatıralarıyla anlatırken yazarın fotoğrafları ve sözlerinden oluşan sergi de ziyaretçilerle buluştu.

Ketebe Yayınları’nın düzenlediği anma programında Nuri Pakdil’in edebiyatı ve dostlukları, yol arkadaşlarının hatıralarıyla anlatıldı. Kitaplarında hata bulanlara gömlek hediye edecek kadar imlaya önem veren Pakdil’in, vefatının ardından bulunan zarflanmış notları da kitaplaştırılmak üzere düzenleniyor.

Türk edebiyatının özgün isimlerinden Nuri Pakdil, vefatının yedinci yılında Ketebe Yayınları’nın Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde düzenlediği programla anıldı. Necip Evlice ve Prof. Dr. Turan Koç’un konuşmacı olarak katıldığı buluşmada, Pakdil’in yazı disiplini, dil konusundaki titizliği ve dostlarıyla kurduğu ilişkiler ele alındı. Yazarın fotoğrafları ve sözlerinden oluşan küçük bir sergi de programa eşlik etti.

18 Ekim 2019’da hayatını kaybeden Pakdil’i anlatan iki ismin de üzerinde durduğu konulardan biri, yazarın imla konusundaki hassasiyetiydi. Evlice, Pakdil’in kitaplarında bir hata bulana gömlek hediye ettiğini anlatırken Koç da onun dilde ve imlada hataya tahammül edemediğini vurguladı.

Aynı evden kitabevlerine uzanan hatıralar

Necip Evlice, Pakdil’le aynı evde yaşadıkları döneme ilişkin anılarını paylaştı. Kitapları tek tek paketleyerek kitabevlerine gönderdikleri günleri anlatan Evlice, yazarın eserlerini okura ulaştırmak için verilen emeği hatırlattı. Bu hatıralar, Pakdil’in yazmanın yanı sıra kitaplarının hazırlanması ve dağıtılmasıyla da yakından ilgilendiğini ortaya koydu.

Necip Evlice
Necip Evlice

Evlice’nin anlattığı gömlek hediyesi ise Pakdil’in kelimelere ve yazım kurallarına gösterdiği özenin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Zarflardan çıkan notlar kitaplaşacak

Evlice, Pakdil’in vefatının ardından zarflanmış notlarını bulduğunu da anlattı. Bu notların yazarın ruh hâlini bütün çıplaklığıyla yansıttığını belirten Evlice, metinleri düzenlediğini ve kitaplaştırmayı planladığını söyledi.

Pakdil’in kişisel dünyasına ilişkin izler taşıyan notlar, okurların yazarı eserlerinin yanı sıra geride bıraktığı kayıtlar üzerinden de tanımasına imkân sunacak.

Dostlarının gözünden Pakdil

Prof. Dr. Turan Koç ise Pakdil’in arkadaşlıklarına ve onun yanında bulunmanın nasıl bir deneyim olduğuna değindi. Yazarın çevresinde bir araya gelen insanları ve bu çevrede kurulan ilişkileri anlatan Koç, Pakdil’in dostları arasındaki yerini hatıraları üzerinden ele aldı. Koç’un konuşmasında da Pakdil’in kendine özgü dili ve imla konusundaki tavizsiz tutumu öne çıktı.

Prof. Dr. Turan Koç
Prof. Dr. Turan Koç

Fotoğrafları ve sözleriyle anıldı

Anma programına eşlik eden sergide Pakdil’in fotoğrafları ve sözleri bir araya getirildi. Katılımcılar, konuşmalarda dostlarının hatıralarıyla tanıdıkları yazarı, sergide kendi kelimeleriyle de hatırlama fırsatı buldu.

Anneler ve Kudüsler, Batı Notları, Biat, Bağlanma ve Klas Duruş gibi eserleriyle tanınan Pakdil, arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Edebiyat dergisiyle de edebiyat ve düşünce hayatında iz bıraktı. Ketebe Yayınları, yazarın dil ve imla hassasiyetlerini gözeterek hazırladığı yeni baskılarla eserlerini okurlarla buluşturmayı sürdürüyor.


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Başlıklar :Ketebe YayınlarıNuri PakdilNuri Pakdil kitapları
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