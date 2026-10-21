Boğaziçi’nde tezhip buluşması: Geleceğin sanatkârları bu atölyeden çıkabilir
Türk Altın’ın desteğiyle düzenlenen tezhip atölyelerinin ikinci durağı Boğaziçi Üniversitesi oldu. Albert Long Hall’de öğrencilerle çalışan müzehhibe Nurdan Erkal, gençlerin geleneksel sanatlarla tanışmasının önemine işaret ederek “Belki de büyük sanatkârlar çıkabilir” dedi.
Geleneksel Türk süsleme sanatlarından tezhibi üniversiteli gençlerle buluşturan atölyelerin ikincisi, 20 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleştirildi. Türk Altın’ın desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, müzehhibe Nurdan Erkal’ın rehberliğinde boya karıştırıp çizim yaparak tezhip sanatını uygulamalı olarak tanıdı.
İlk buluşması Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane Kasrı’nda gerçekleştirilen atölye serisi, bu kez Boğaziçili öğrencileri tezhibin renkleri ve motifleriyle buluşturdu.
Bir seçmeli dersle başlayan sanat yolculuğu
Atölyelerin gençlerin geleneksel sanatlarla bağ kurması açısından önemli olduğunu belirten Erkal, kendi sanat yolculuğunun da üniversite yıllarındaki bir tanışmayla başladığını anlattı: “Bu atölyeler bana göre çok önemli çünkü yeni neslin bizim sanatlarımızla tanışmasını, hemhal olmasını sağlıyor. Benim mesela ilk tezhiple tanışmam Amasya Üniversitesi’nde seçmeli ders olarak almamla başladı. O zaman tabii ki hiç işin mahiyetini bilmiyordum ama o tanışıklık beni daha sonra bu sanatları öğrenmeye ve uygulamaya yöneltti.”
“Belki de büyük sanatkârlar çıkabilir”
Öğrencilerin atölyede edindiği deneyimin ilerleyen yıllarda bir sanat uğraşına dönüşebileceğini ifade eden Erkal, bu ilk karşılaşmanın etkisinin zamanla ortaya çıkabileceğini söyledi: “Şimdi de buradaki arkadaşlar tezhiple tanışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, boya karıştırıyorlar, çizim yapıyorlar ve belki şu an değil ama ileride bu onların hayatında muhakkak inkişaf edecektir diye düşünüyorum. Belki de büyük sanatkârlar da çıkabilir. Çok hoşlarına giderse bu sanatla devam edebilirler. Önemi bence büyük.”
Türk Altın’ın desteğiyle gerçekleştirilen atölye serisi, tezhip sanatını genç kuşaklara tanıtmayı ve öğrencilerin bu sanatın temel uygulamalarını deneyimlemesini amaçlıyor.