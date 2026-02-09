6 yaşındaki piyaniste Polonya’dan çifte ödül

Polonya merkezli Universal Maestro Society’nin (UMS) çevrim içi düzenlediği Beethoven Award’da, dört Türk müzisyen altın ödüle layık görüldü. Sanatçılar, beste ve piyano dallarında başarı elde etti. Altın ödülü alanlar arasında en dikkat çeken isim ise 6 yaşındaki Mehmet Selim Biçer. Piyano performansıyla ödüle uzanan küçük Biçer, UMS’nin ilk kez düzenlediği ve yine çevrim içi yapılan “Classical Music Stars Competition”da kendi yaş kategorisinde finale kalarak “İlk Ödül”e değer bulundu. Minik sanatçı yarışmalara besteci İosif İvanovici’nin “Waves of the Danube” (Tuna Dalgaları) eseriyle katıldı.

İlgisi kreşte başladı

Mehmet Selim Biçer’in piyano yolculuğu ise oldukça yeni. Babası İbrahim Biçer’in aktardığına göre Mehmet Selim, piyanoya ilk kez 2024 yılının Kasım ayında kreşte ilgi duymaya başladı. Evde sık sık piyano dinlemesinin bu ilgiyi beslediğini belirten Biçer, kısa süre sonra oğlunun düzenli ders aldığını söyledi. Kasım ayından bu yana haftada bir saat ders alan Mehmet Selim, evde sabah ve akşam en az 20’şer dakika çalışıyor. Yarışma başvurusu ise öğretmeninin yönlendirmesiyle geldi.

Asıl hedeflerinin yarışma olmadığını vurgulayan İbrahim Biçer, süreci “bir deneme” olarak gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Amacımız yarışma değildi. Sonradan haberdar olduk ve bir deneme olsun diye başvurduk. Ancak sonuçlar bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti.”

Einaudi hayranı

Mehmet Selim’in en sevdiği piyanistin Ludovico Einaudi olduğunu belirten Biçer, özellikle “Experience” adlı eseri büyük bir ilgiyle dinlediğini söyledi. Aile, küçük piyanistin öğrenme sürecini ve çalışmalarını YouTube ve İnstagram üzerinden paylaşarak benzer yaştaki çocuklara da ilham olmayı amaçlıyor. Yarışmaların ardından çok sayıda mesaj aldıklarını ifade eden Biçer, bu geri dönüşlerin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu belirtti: “Birçok kişi çocuğunun piyanoya ilgi duymaya başladığını söyledi. Başkalarına da ‘yapabilirim’ cesareti vermiş olmak bizi çok mutlu etti.”

Henüz yolun başında olduğunun farkında olan Mehmet Selim Biçer’in motivasyonu ise yüksek. Katıldığı yarışmalarda seslendirdiği eserler üzerinde yaklaşık 4–5 aylık bir çalışma süreci bulunduğunu aktaran ailesi, küçük piyanistin “daha çok çalışmam gerekiyor” diyerek yoluna devam ettiğini söylüyor.

Yetenekli sanatçılara paye veriliyor

Altın ödülü alan diğer Türk müzisyenlerse şunlar: Aleksandra Nadin Bolşen, Artun Türkoğlu, Kayla Kınay. Çevrim içi müzik yarışmalarını bir araya getiren UMS, çevrim içi yarışma, katılımcılara dijital diploma ve tanıtım materyalleri gibi imkânlar sunuyor.







