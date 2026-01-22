Beyazıt Öztürk’ten ilk kişisel sergi: “Şey(ler)” İGA Art’ta açıldı

Şovmen, televizyoncu ve radyocu Beyazıt Öztürk, ilk kişisel sergisini İGA Art iş birliğinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sanatseverlerle buluşturdu. Öztürk, sergide Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümünde aldığı eğitimi pratiğe döktü.

Bagajların teslim edildiği bant olan konveyörlerden ilham alan sanatçı, oluşturduğu heykelleri yolcuların beğenisine sundu. Konveyörde tek başına dönen bir valizin hüznünden yola çıkan Öztürk, serginin bu fikir üzerine inşa edildiğini söyledi. Konveyörden kurtarılan valizlerin kayıp eşya deposunda saklandığına dikkat çeken sanatçı, depodan seçtiği kayıp eşyaların da yer aldığı sergiyi katılımcılara gezdirdi. Serginin küratörlüğünü ise İGA Art Yürütme Kurulu Üyesi Marcus Graf üstlendi.

Soldan Sağa: Abdullah Enis Eker / DHMİ İstanbul Havalimanı Baş Müdürü ,Selahattin Bilgen / İGA İstanbul Havalimanı CEO’su,Sanatçı Beyazıt Öztürk, Prof. Dr. Gülveli Kaya / İGA Art Yürütme Kurulu Başkanı

Sergilenen eşyalar arasında takma diş bile var

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümündeki İGA Art Galeri’deki serginin açılışına; İGA CEO’su Selahattin Bilgen, İGA Art Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülveli Kaya katıldı. Beyazıt Öztürk yaptığı konuşmada "Şey(ler)"in bir unutulmama ve hatırlanma sergisi olduğunu söyledi. Öztürk, "Bizim millet olarak hatırlamamız, unutmamamız gereken çok önemli şeyler var. Burada tabi ki daha global bir konu var. Bu unutulan şeyler beni biraz hüzünlendiriyor. Dolayısıyla havalimanında yolculukları devam etmesi gereken eşyaların, İstanbul Havalimanı’nda unutulmuş olması beni biraz hüzünlendirmişti onları bu sergiye çıkarttık. Bu konveyörü sayesinde onları bir kere daha yeni yolculuklarına, yeni sürprizlere taşıdık.Ama sergimizde takma diş var. Her havalimanının kendine ait bir yolcusu, bağlı olduğu bir şehir, bir ortam, bir coğrafya ve bir kültürü var. Dolayısıyla bunları genişletmeyi düşünüyorum” dedi.

Her bir parça özenle seçildi

Vietnamlı bir kadının bebeğinin biberonundan, tekerlekli sandalyeye kadar farklı eşyaların yer aldığı sergide, Öztürk'ün sonsuz döngüde olan konveyörün bağlamından kopardığı heykeli de sergileniyor. "Konveyör Serbest" isimli eser, havalimanındaki yürüme bantlarına benzeterek döngüsünden koparan sanatçı, yolcular gibi varıp gideceği bir forma dönüştürdü. Atölyesinde aylar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkardığı eseri valizlerle süsleyen Öztürk, yolcuların eserin etrafında valizleriyle oturarak eseri yaşayan bir forma dönüştürmesini dilediğini aktardı.

Konveyör Serbest

Konveyörden hatırlama düğümüne

Sergi, kayıp eşyalarla başlıyor. Yürüteçten plastik kaşık takımına kadar onlarca kayıp eşyanın aslında kaybolmadığını bir şekilde varlığını sürdürdüğünü görüyorsunuz. İkinci bölümde, Öztürk'ün heykeli hazırlarken yaptığı eskiz çalışmaları, serginin felsefesini anlatması için sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Havalimanındaki yürüyüş yolunu kurdeleye benzeten sanatçı, kurdelenin kıvrımını parmağa bağlana hatırlatma düğümü olarak betimleyerek konveyörü hem serbest bırakır hem de heykelinin formuna bunu yerleştirir. Bu bölümde tüm bu anlatıyı çizimler ve hazırlanan metinler üzerinden okumak mümkün.

Eşyalara özel görüntüleri izletiliyor

Öztürk, magazin dünyasını da sergisinde unutmadı. Hazırladığı "Magazin: Eşyanın Özel Hayatı" yerleştirmesinde insan formu verdiği eşyaların karşısında bir ekran koydu. Bu ekranda, valizlerin x-ray görüntüleri yer alıyor. Üçüncü alanda sergilenen "Gidiş Valizi" ve "Dönüş Valizi" eserlerinde Beyazıt Öztürk Beyaz Show'daki mizahı eserine aktardı. Gidiş valizinde birkaç eşya yer alırken, dönüş valizindeki eşya yoğunluğu tüm yolcuların yaşadığı benzer sorunu ele alıyor. Serginin son bölümünde ise sanatçının Beyaz Show'da kullandığı masa ve konuk koltuğu sergileniyor. "Şey(ler)" in son eseri ise unutulan bir tekerlekli sandalye. Serginin bitişine yerleştirilen bu eşyayı Öztürk şöyle anlattı: "Umarım buradan yürüyerek gittiği için unutmuştur." Sergi, 30 Nisan’a kadar İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali A-B kapıları arasında yer alan İGA Art Galeri’de ziyaret edilebilir.

Magazin: Eşyanın Özel Hayatı Gidiş Valizi-Dönüş Valizi Perhaps/Belki Beyaz Show dekorları da sergiye dahil edildi.







