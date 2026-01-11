İstanbul Modern'den açıklama: İsrailli kurumlarla anlaşmıştı tepkiler üzerine üyelikten çıktı

Altın Portakal sahibi, geçen yıl İstanbul Kütür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 44. İstanbul Film Festivali'nde "Ayşe" filmiyle Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü’nü alan Necmi Sancak, ödülünü çöpe attı. Sancak, Eczacıbaşı Holding'in sanat merkezi İstanbul Modern'in dahil olduğu Guggenheim Müzesi Art Pass üyeliğini sürdüreceği duyurusunun üzerine bu tepki videosunu çekti. İstanbul Modern'in yer aldığı bu programın avantajlar sunan “anlaşmalı müzeler listesi” arasında, İsrail merkezli Tel Aviv Museum of Art, The Israel Museum'un yer alması tepkilerin odağına oturdu.

Sanatçıları boykota davet etti

Kısa sürede büyük destek toplayan Sancak, "Çöpe attığım bu ödül İKSV'nin İstanbul Film Festivali'nde kazandığım en iyi film ödülüydü. Gözümde hak ettiği yer bir çöp artık. Çünkü çocukları katleden bir rejimle işbirlikçiler. Eczacıbaşı Holding, İKSV ve İstanbul Modern'in soykırımcı İsrail'le yaptığı sanat anlaşmaları adı altındaki iş birliğini protesto etmek için ödülü reddediyorum. Dünyanın en önemli sanat kurumları İsrail'i boykot ederken sözde bağımsız ve İstanbul'un en önemli sanat kurumu iş birliğini yüzsüzce açıklıyor. Sanat zulmü aklayamaz. İnsanlığın onuru bu plastik parçasından daha değerlidir" diyerek sanatçıları boykota davet etti.

İstanbul Modern'den geri adım

Bu çağrıdan sonra İstanbul Modern ve İKSV'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Kurum web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla söz konusu üyelikten çıktığını şu sözlerle duyurdu: "Guggenheim Art Pass programında İsrail'den iki müzenin yer almasına yönelik eleştirileri dikkatle takip ediyoruz. Bu program, dünyanın önde gelen müzelerinin yer aldığı uluslararası bir üyelik ağıdır. İstanbul Modern tarafından oluşturulan ya da üyeleri belirlenen bir yapı değildir. Toplumdaki duyarlılığa saygıyla, Guggenheim Art Pass üyeliğimizi sona erdirme kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Süreçte oluşan yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzüntümüzü belirtiriz. Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizde derin bir acı ve hassasiyet yaratmaktadır. Bu acıyı paylaşıyor, yaşam hakkına ve insan onuruna yönelik her ihlalin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz."
























