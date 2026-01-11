Set karmaşasına son: İstanbul’da film çekimleri kurala bağlandı

İstanbul’da film ve dizi çekim süreçlerini daha düzenli ve şehirle uyumlu hâle getirmeyi amaçlayan Film Çekimi Uygulama Esasları yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği öncülüğünde hazırlanan düzenleme, İstanbul’da yapılan sinema ve televizyon yapımlarının daha planlı olmasını hedefliyor. En önemli açık hava platolarından biri olan İstanbul’da hayata geçirilen düzenleme; şehir yaşamının korunmasını, sektörün operasyonel süreçlerinin hızlandırılmasını ve çekim faaliyetlerinin net kurallar çerçevesinde yürütülmesini amaçlıyor. Yeni uygulamayla İstanbullular, günlük yaşam akışını en az düzeyde etkileyecek ve önceden bilgilendirilecekleri bir sisteme kavuşurken; yerli ve yabancı yapım ekipleri de sadeleştirilmiş prosedürler ve açık kurallar sayesinde çekim süreçlerini daha rahat ve hızlı biçimde yürütecek.

Çekim saatleri bölgelere göre değişecek

Düzenleme kapsamında İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı. Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla yedi büyük araçla çekim yapılabilecek. Çalışma saatleri kış döneminde 00.00’a, yaz döneminde ise 01.00’e kadar sürebilecek. İkinci bölgede en fazla on bir büyük araçla, birinci bölge için belirlenen saatler içinde çalışılacak. Üçüncü bölgede araç sayısında sınırlama yapılmazken, çalışma saatleri esnek olacak. Belirlenen gece çekimi bölgelerinde 23.00–06.00 saatleri arasında çekime izin verilecek. Aynı gün yapılacak farklı çekimlerin setleri arasına bir kilometre mesafe şartı aranacak.

Başvurular çekimden yedi gün önce yapılacak

Kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekimden en az yedi gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması zorunlu oldu. Trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren çekimler için de aynı süre içinde ilgili kaymakamlık ve belediyeye başvurulması gerekecek. Uygulama esasları, yapım maliyetlerini azaltmaya yönelik önemli kolaylık ve indirimleri de içeriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projelerle sahada üç veya daha az büyük araç bulunduran yapımlar, belirlenen ücretin yalnızca dörtte birini ödeyecek. Elde taşınan ekipmanla gerçekleştirilen ve kamu alanını işgal etmeyen çekimlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Çekim Koordinasyon Birimi kurulacak

Çekimlerden 24 saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi zorunlu hale getirildi. Setlerde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının önlenmesi, atık yönetimi kurallarına titizlikle uyulması ve tarihi dokuya zarar verilmemesi de düzenlemede yer alıyor. Süreçlerin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla her ilçede, kaymakamlık başkanlığında; büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan en az üç üyeli İlçe Çekim Koordinasyon Birimleri kurulacak. Film Çekimi Uygulama Esaslarına ilişkin tüm detaylara İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin resmî internet sitelerinden ulaşılabiliyor.







