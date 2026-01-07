Yeni Şafak
Antalya'da yılın ilk perdesi "Don Giovanni" operasıyla açıldı

Antalya'da yılın ilk perdesi "Don Giovanni" operasıyla açıldı

17:507/01/2026, Çarşamba
AA
Don Giovanni ilgiyle izlendi.
Don Giovanni ilgiyle izlendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi yılın ilk performansıyla sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi yılın ilk performansıyla sanatseverlerle buluşturdu.DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mozart'ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 operası arasında yer alan, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Don Giovanni, 17 ve 31 Ocak'ta tekrar sahnelenecek.Don Giovanni operasının rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlendi. Antalya DOB Orkestrası, eseri İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetiminde seslendirdi. Antalya DOB Korosu, koro şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eserin koreografisi Meray Kartal'a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren'e ait. İki perde ve Türkçe üst yazıyla sahnelenen eserin başkemancı görevini Sibel Aydın üstlendi. Eserde "Don Giovanni"yi Serhat Konukman, "Donna Anna"yı Betül Uzunoğlu, "Don Ottavio"yu Dağhan Ergün, "Komutan"ı Tuncay Kurtoğlu, "Donna Elvira"yı Sevinç Bilgin, "Leporello"yu Murat Gökçen, "Zerlina"yı Meriç Karataş ve "Masetto" karakterini Yusuf Yıldız canlandırdı.



#Antalya Devlet Opera ve Balesi
#Antalya DOB
#Don Giovanni
