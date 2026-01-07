Ressam Melis Doğan Erzincan'da çocuklarla resim yaptı

Doğan, gazetecilere, yaklaşık 5 yıldır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri gezerek çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yılki ilk durağının Erzincan olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizin temel amacı, çocukları sanatla buluşturmak. Kendi kültür ve değerlerini tanımalarını sağlayıp bunu sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda projemiz sadece çocuklarla sınırlı değil, kadınlar, engelli bireyler, kısaca toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek istiyoruz.

Sanatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne inanıyoruz ve bunları yaparak da topluma aslında bir mesaj vermek istiyoruz: İnsanlık adına empati yapabilen bireylerin olması... İleride de en büyük hayalim, unutulmuş bir köyde ya da şehirde sanat okulu açmak. Burada da kadınlara ve çocuklara sanat imkanlarını ücretsiz olarak sağlamak istiyorum."











