Ressam Melis Doğan Erzincan'da çocuklarla resim yaptı

Ressam Melis Doğan, Erzincan'da "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'nda çocuklarla resim yaparak onların hem sanatsal üretimde bulunmalarını hem de keyifli zaman geçirmelerini sağladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında kente gelen Doğan, Erzincan Valiliği ile belediyenin ev sahipliğinde Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'nda düzenlenen resim etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.
Kendi imkanları ve sponsor desteğiyle temin edilen resim malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışması yaparak hayallerindeki resmi çizdi.
Doğan, gazetecilere, yaklaşık 5 yıldır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri gezerek çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.
Bu yılki ilk durağının Erzincan olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:
"Etkinliğimizin temel amacı, çocukları sanatla buluşturmak. Kendi kültür ve değerlerini tanımalarını sağlayıp bunu sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda projemiz sadece çocuklarla sınırlı değil, kadınlar, engelli bireyler, kısaca toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek istiyoruz.
Sanatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne inanıyoruz ve bunları yaparak da topluma aslında bir mesaj vermek istiyoruz: İnsanlık adına empati yapabilen bireylerin olması... İleride de en büyük hayalim, unutulmuş bir köyde ya da şehirde sanat okulu açmak. Burada da kadınlara ve çocuklara sanat imkanlarını ücretsiz olarak sağlamak istiyorum."