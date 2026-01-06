Yeni Şafak
Ordu'da Kahraman Sağra Fındık Müzesi 14 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı

Ordu'da Kahraman Sağra Fındık Müzesi 14 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı

Müze yoğun ilgi gördü.
Müze yoğun ilgi gördü.

Ordu'da fındığın öyküsünün anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni 2025'te 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

Ordu'da fındığın öyküsünün anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni 2025'te 14 bin 550 kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki müzede yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreç anlatılıyor. Fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılmasının da amaçlandığı müzeyi geçen yıl 14 bin 550 kişi ziyaret etti. Açıldığı 2020'den itibaren 51 bin 726 kişiyi ağırlayan müze her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.





#Sağra
#Sağra Fındık Müzesi
#Kahraman Sağra
