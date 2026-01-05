Yeni Şafak
Sömestrde sanat molası: Çocuklar müzede hem eğlenecek hem öğrenecek

Sömestrde sanat molası: Çocuklar müzede hem eğlenecek hem öğrenecek

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
5/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10.00-19.00 / Cumartesi, Pazar 12.00-19.00 Kibele Sanat Galerisi ise her gün 09.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10.00-19.00 / Cumartesi, Pazar 12.00-19.00 Kibele Sanat Galerisi ise her gün 09.00-19.00 arasında ziyaret edilebilir.

İş Sanat, yarıyıl tatilinde çocukları Beyoğlu ve Levent’in sanat rotalarında ücretsiz bir keşfe davet ediyor. Minik ellerin yenilikçi eserlere ilham olacağı bu atölyelerde, yapay zekadan heykele sanatın her rengi çocuklarla buluşacak.

Beyoğlu’ndaki Resim Heykel Müzesi, sömestir boyunca minik sanatçıların üretim üssüne dönüşüyor. Çocuklar sadece eser izlemeyecek; Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun motiflerini çözecek, Melahat Üren’den ilhamla eskizler yapacak ve kendi mozaiklerini üretecekler. Sanatın mutfağına giren çocuklar, üç boyutlu düşünme becerilerini eğlenerek geliştirecek. Klasik sanatın ötesine geçmeye hazır olun! “Dijital Flora Lab” ve “Piksel Bahçeleri” gibi atölyelerde çocuklar, doğayı dijital araçlarla yorumlayacak. Türkiye’nin endemik bitkilerini yapay zeka ve suluboya ile harmanlayan bu programlar, çocuklara doğanın gizli dilini (floriografi) modern bir bakış açısıyla öğretecek.

Kibele’de bir ustanın izinde: Hayati Misman
Okul öncesi gruplar için hazırlanan “Renklerin Dansı” ile duyular harekete geçerken, daha büyük yaş grupları “Müzedeki Diorama” atölyesinde şehir planlaması ve mimari tasarımın temellerini atacak. Ressam Yiğit Yazıcı eşliğinde gerçekleşecek portre atölyesinde ise çocuklar, kendi iç dünyalarını renkler ve imgelerle tuvallere yansıtacak. Levent’teki Kibele Sanat Galerisi, çocukları 60 yıllık bir sanat serüvenine ortak ediyor. Hayati Misman Retrospektif sergisini gezecek olan çocuklar, ünlü sanatçının gravürlerinden ve figürlerinden ilham alarak kendi hayal güçlerini kağıda dökecekler. “Duygular Ne Renk?” sorusunun cevabını sanatla arayacaklar.Ücretsiz olan tüm atölyelyere,
üzerinden rezervasyon yapılması gerekiyor. Hafta sonları bireysel, hafta içi okul grupları katılabilir. Ziyaret saatleri, Resim Heykel Müzesi (Pazartesi hariç her gün), Kibele Sanat Galerisi (Haftanın her günü).


