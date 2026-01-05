Sömestrde sanat molası: Çocuklar müzede hem eğlenecek hem öğrenecek

Okul öncesi gruplar için hazırlanan “Renklerin Dansı” ile duyular harekete geçerken, daha büyük yaş grupları “Müzedeki Diorama” atölyesinde şehir planlaması ve mimari tasarımın temellerini atacak. Ressam Yiğit Yazıcı eşliğinde gerçekleşecek portre atölyesinde ise çocuklar, kendi iç dünyalarını renkler ve imgelerle tuvallere yansıtacak. Levent’teki Kibele Sanat Galerisi, çocukları 60 yıllık bir sanat serüvenine ortak ediyor. Hayati Misman Retrospektif sergisini gezecek olan çocuklar, ünlü sanatçının gravürlerinden ve figürlerinden ilham alarak kendi hayal güçlerini kağıda dökecekler. “Duygular Ne Renk?” sorusunun cevabını sanatla arayacaklar.Ücretsiz olan tüm atölyelyere,

üzerinden rezervasyon yapılması gerekiyor. Hafta sonları bireysel, hafta içi okul grupları katılabilir. Ziyaret saatleri, Resim Heykel Müzesi (Pazartesi hariç her gün), Kibele Sanat Galerisi (Haftanın her günü).