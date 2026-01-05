Sömestrde sanat molası: Çocuklar müzede hem eğlenecek hem öğrenecek

İş Sanat, yarıyıl tatilinde çocukları Beyoğlu ve Levent’in sanat rotalarında ücretsiz bir keşfe davet ediyor. Minik ellerin yenilikçi eserlere ilham olacağı bu atölyelerde, yapay zekadan heykele sanatın her rengi çocuklarla buluşacak.
Beyoğlu’ndaki Resim Heykel Müzesi, sömestir boyunca minik sanatçıların üretim üssüne dönüşüyor. Çocuklar sadece eser izlemeyecek; Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun motiflerini çözecek, Melahat Üren’den ilhamla eskizler yapacak ve kendi mozaiklerini üretecekler. Sanatın mutfağına giren çocuklar, üç boyutlu düşünme becerilerini eğlenerek geliştirecek. Klasik sanatın ötesine geçmeye hazır olun! “Dijital Flora Lab” ve “Piksel Bahçeleri” gibi atölyelerde çocuklar, doğayı dijital araçlarla yorumlayacak. Türkiye’nin endemik bitkilerini yapay zeka ve suluboya ile harmanlayan bu programlar, çocuklara doğanın gizli dilini (floriografi) modern bir bakış açısıyla öğretecek.