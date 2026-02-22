Süper Lig puan durumu 23. hafta: Fenerbahçe, Göztepe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puanı kaç oldu?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam dört karşılaşma oynandı. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri de Beşiktaş ile Göztepe arasındaki mücadeleydi. Beşiktaş sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skor ile geçerek, puan tablosunda rakibinin önüne geçmeyi başardı. Lider Galatasray'ın puan kaybettiği haftada, yarın en yakın takipçisi Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki takımların güncel puan durumu nedir? İşte Süper Lig 23. hafta puan durumu ve oynanan maçların sonuçları.