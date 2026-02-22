Süper Lig puan durumu 23. hafta: Fenerbahçe, Göztepe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puanı kaç oldu?

Süper Lig'in 23. haftası tüm heyecanıyla sürüyor. Bu akşam oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu tablosu da güncellendi. Lig'de bu hafta oynanan maçlardan sürpriz sonuçlar çıkarken, zirve yarışında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Beşiktaş'ın bu haftaki puan durumu da futbolseverlerin yakın takibinde. Peki Süper Lig 23. hafta puan cetvelinde son durum ne? İşte oynanan maçlar sonrasında oluşan puan durumu ve haftanın maç sonuçları.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam dört karşılaşma oynandı. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri de Beşiktaş ile Göztepe arasındaki mücadeleydi. Beşiktaş sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skor ile geçerek, puan tablosunda rakibinin önüne geçmeyi başardı. Lider Galatasray'ın puan kaybettiği haftada, yarın en yakın takipçisi Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki takımların güncel puan durumu nedir? İşte Süper Lig 23. hafta puan durumu ve oynanan maçların sonuçları.
Beşiktaş'tan Göztepe'ye evinde farklı tarife
Beşiktaş bu akşam konuk ettiği Göztepe'yi, 4-0'lık net bir skor ile geçerek, puanını 43'e yükseltti ve rakibinin önüne geçmeyi başardı.
Süper Lig güncel puan durumu (23. hafta)
Lig'de bu hafta oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şu şekilde;
Çaykur Rizespor 2-0 Kocaelispor
İkas Eyüpspor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 1-2 Başakşehir FK
Konyaspor 2-0 Galatasaray
Kayserispor 1-0 Antalyaspor
Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor
Fatih Karagümrük 0-0 Samsunspor
Fenerbahçe – Kasımpaşa (23.02.2026 - Saat 20:00)