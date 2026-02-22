Brent petrol yükseldi: Akaryakıta zam gelir mi? Motorin ve benzine zam var mı? 22 Şubat akaryakıt fiyatlarında son durum

Motorin için zam beklentisi





Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 2 lira 40 kuruşluk artış öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.





Beklenen artışın pompaya yansıması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin litre fiyatı 60 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Böylece motorin, son dönemin en yüksek fiyat aralığına ulaşmış olacak.