Brent petrol yükseldi: Akaryakıta zam gelir mi? Motorin ve benzine zam var mı? 22 Şubat akaryakıt fiyatlarında son durum

20:5822/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt piyasasını yeniden hareketlendirdi. Benzinde fiyat değişimi beklenmezken, motorine 24 Şubat Salı gününden itibaren 2 lira 40 kuruş zam öngörülüyor. Artışın gerçekleşmesi halinde büyükşehirlerde motorin litre fiyatı 60 TL sınırını aşacak.

Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle enerji piyasasında yaşanan yukarı yönlü seyir, özellikle motorin fiyatlarında artış beklentisini gündeme taşıdı.

Motorin için zam beklentisi


Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 2 lira 40 kuruşluk artış öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.


Beklenen artışın pompaya yansıması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin litre fiyatı 60 TL seviyesinin üzerine çıkacak. Böylece motorin, son dönemin en yüksek fiyat aralığına ulaşmış olacak.

Brent petrol 71 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda Brent petrol, Cuma gününü 71,80 dolar seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde ise fiyat 71,76 dolar bandında işlem görüyor. Küresel kriz riskleri ve arz-talep dengesi, petrol fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.


Petrol fiyatlarındaki bu seyir, Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar


Zam öncesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 57,17 TL, motorin 57,89 TL ve LPG 30,29 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 57,00 TL, motorin 57,74 TL, LPG 29,69 TL’den satılıyor.


Başkent Ankara’da benzin 58,10 TL, motorin 59,02 TL ve LPG 30,17 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin litre fiyatı 58,37 TL, motorin 59,30 TL ve LPG 30,09 TL olarak uygulanıyor.


Motorine beklenen zammın yürürlüğe girmesi durumunda, özellikle büyükşehirlerde litre fiyatlarının 60 TL eşiğini aşması bekleniyor.

