Enflasyon tahmini yüzde kaç? Şubat 2026 TÜİK enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

2026 Şubat ayı enflasyon beklentisi, hem piyasalar hem de milyonlarca memur ve emekli için kritik bir başlık haline geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son anket sonuçları, TÜFE tahminlerinde sınırlı yukarı yönlü revizyona işaret ederken, resmi veriler için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Merkez Bankası enflasyon tahminleri güncellendi

Merkez Bankası’nın Şubat 2026 dönemine ilişkin beklenti anketine göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini yüzde 23,23’ten yüzde 24,11’e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,20’den yüzde 22,10’a gerilerken, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 16,94’ten yüzde 17,11 seviyesine çıktı.

12 ay sonrasına ilişkin olasılık dağılımında ise tahminlerin büyük kısmı yüzde 19 ile yüzde 24,99 aralığında toplandı. Buna göre, katılımcılar en yüksek olasılığı yüzde 21,00–22,99 bandına verirken, bunu yüzde 19,00–20,99 ve yüzde 23,00–24,99 aralıkları izledi. Nokta tahminlerde de benzer bir yoğunlaşma dikkat çekti.

Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın üçüncü gününde kamuoyuna duyuruyor. Bu takvime göre 2026 Şubat ayı enflasyon oranı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak. Açıklanacak TÜFE verileri; kira artış oranı, memur ve emekli maaş zammı gibi başlıklarda belirleyici olacak.

Ekonomide fiyat istikrarı ve alım gücü açısından yakından izlenen Şubat ayı enflasyon verileri, aynı zamanda yılın ilk iki ayına ilişkin tabloyu da netleştirecek.

Ocak ayı enflasyon verileri ne göstermişti?

TÜİK’in yayımladığı Ocak 2026 enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (2025=100) aylık bazda yüzde 4,84 artış kaydetti. Aynı oran, yılın Aralık ayına göre değişimde de yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesinde ölçüldü. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 33,98 olarak açıklandı.

Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin fiyat eğilimi daha net bir görünüm kazanacak.







