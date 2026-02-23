Yeni Şafak
İkinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Peki ara tatil ulayacak mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayına girilmesinin ardından öğrenciler, ikinci ara tatilin tarihlerini ve bu tatilin Ramazan Bayramı ile çakışıp çakışmadığını merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Peki ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi?

Ara tatil bayram tatiline mi denk geliyor?

Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

İkinci ara tatil ile bayram tatili birlecek mi?

Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu doğrultuda ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girmiş olacak.

