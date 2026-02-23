2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayına girilmesinin ardından öğrenciler, ikinci ara tatilin tarihlerini ve bu tatilin Ramazan Bayramı ile çakışıp çakışmadığını merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Peki ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi?