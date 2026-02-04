Pasaport ücreti 2026 yılında uygulanacak satış ve defter bedelleri belirlendi. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak belirlenmesiyle birlikte pasaport harç ve defter bedelleri yeni yılda değişti. 6 aylık, 1,2,3,10 yıllık zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel tutarlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026 yılı öncesi vatandaşlar için merak konusu oluyor. Yurt dışı için seyahat etmeye hazırlanan vatandaşlar, resmi işlemlerini tamamlayarak pasaport harçlarını belirlenen ödeme şekilleri ile gerçekleştiriyorlar. Pasaport işlemlerini tamamlayacak olanlar harç ödemeleriyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki pasaport ücreti 2026ne kadar? İşte pasaport harç ücretleri ve pasaport defter bedeli 2026 hakkında merak edilenler...
PASAPORT ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.
Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.
ZAMLI PASAPORT ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2026
Pasaport ücretleri (2025 yılı mevcut / 2026 yılı zamlı):
Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 TL → 2960 TL
Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 TL → 4328 TL
Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 TL → 7066 TL
Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 TL → 10039 TL
Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 TL → 14147 TL