Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Alanyaspor ile mücadele edecek. Lorient - Paris FC Fransa Kupası, Holstein Kiel - Stuttgart Almanya Kupası, Aberdeen - Celtic İskoçya Premier Lig maçında karşı karşıya gelecek. İşte 4 Şubat Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

13:00 Boluspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 15:30 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 16:00 Legia Varşova - Ajax UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Real Betis - Tottenham UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 18:00 HJK Helsinki - Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 18:00 Gençlerbirliği - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:00 Köln - Inter UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 20:30 Galatasaray - İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 20:45 NEC Nijmegen - Volendam Hollanda KNVB Beker Çeyrek Final Yayın Yok

22:30 Lorient - Paris FC Fransa Kupası Bein Sports 5 22:30 Lyon - Laval Fransa Kupası Bein Sports 3 22:30 Nice - Montpellier Fransa Kupası Bein Sports Max 1

22:30 Toulouse - Amiens Fransa Kupası Bein Sports Max 2 22:45 Holstein Kiel - Stuttgart Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Sıfır TV 23:00 Manchester City - Newcastle İngiltere Lig Kupası Yarı Final Exxen

23:00 PSV - Heerenveen Hollanda KNVB Beker Çeyrek Final Sıfır TV 23:00 Inter - Torino İtalya Kupası Çeyrek Final TRT Spor 23:00 Alaves - Real Sociedad İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final S Sport Plus