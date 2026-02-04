Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Şubat Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Şubat Çarşamba maç programı

11:024/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Ziraat Türkiye Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray’ın konuğu İstanbulspor olurken, Eyüpspor, Gençlerbirliği’e konuk olacak. UEFA Gençlik Ligi’nde de zorlu maçlar oynanacak. HJK Helsinki evinde Manchester City’yi ağırlayacak. Inter’in rakibi ise Köln olacak. Aberdeen - Celtic İskoçya Premier Lig’nde mücadele ederken, Fransa Kupası maçında ise Toulouse - Amiens karşı karşıya gelecek. İşte 4 Şubat Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Alanyaspor ile mücadele edecek. Lorient - Paris FC Fransa Kupası, Holstein Kiel - Stuttgart Almanya Kupası, Aberdeen - Celtic İskoçya Premier Lig maçında karşı karşıya gelecek. İşte 4 Şubat Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Boluspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

15:30 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

16:00 Legia Varşova - Ajax UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Real Betis - Tottenham UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 HJK Helsinki - Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Gençlerbirliği - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:00 Köln - Inter UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

20:30 Galatasaray - İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:45 NEC Nijmegen - Volendam Hollanda KNVB Beker Çeyrek Final Yayın Yok

22:30 Lorient - Paris FC Fransa Kupası Bein Sports 5

22:30 Lyon - Laval Fransa Kupası Bein Sports 3

22:30 Nice - Montpellier Fransa Kupası Bein Sports Max 1

22:30 Toulouse - Amiens Fransa Kupası Bein Sports Max 2

22:45 Holstein Kiel - Stuttgart Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Sıfır TV

23:00 Manchester City - Newcastle İngiltere Lig Kupası Yarı Final Exxen

23:00 PSV - Heerenveen Hollanda KNVB Beker Çeyrek Final Sıfır TV

23:00 Inter - Torino İtalya Kupası Çeyrek Final TRT Spor

23:00 Alaves - Real Sociedad İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final S Sport Plus

23:00 Valencia - Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final S Sport Plus

23:00 Aberdeen - Celtic İskoçya Premier Lig tabii Spor

23:00 Troyes - Lens Fransa Kupası Bein Sports 4

#Ziraat Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Real Madrid
#UEFA Gençlik Ligi
#Fransa Kupası
#İngiltere Lig Kupası Yarı Final
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB LGS başvuru ve sınav takvimi açıklandı