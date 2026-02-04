EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Temmuz 2026 zammı için ilk ipucu geldi

20 milyonu aşkın memur ve emekli yılın ilk maaşlarını alırken, temmuz zammına ilişkin ilk tablo ocak ayı enflasyon verileriyle ortaya çıktı. Öte yandan en düşük emekli maaşındaki artış sonrası oluşan fark ödemeleri için de takvim netleşti.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin ilk veri kesinleşti. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası, yaklaşık 5 milyon emekliye yapılacak fark ödemeleri 4 Şubat’ta hesaplara aktarılacak.
OCAK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı. Buna göre ocak ayı enflasyon oranı 4,84 oldu. Yıllık ise yüzde 30,65 oldu.
Buna göre; SSK, Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.
%4,84 ARTIŞA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMALARI
Yüzde 4,84 artış oranı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre emekli maaşlarında oluşan yeni tutarlar şöyle:
20.000 TL
Zam tutarı: 968 TL
Yeni maaş: 20.968 TL
25.000 TL
Zam tutarı: 1.210 TL
Yeni maaş: 26.210 TL
30.000 TL
Zam tutarı: 1.452 TL
Yeni maaş: 31.452 TL
35.000 TL
Zam tutarı: 1.694 TL
Yeni maaş: 36.694 TL
40.000 TL
Zam tutarı: 1.936 TL
Yeni maaş: 41.936 TL
45.000 TL
Zam tutarı: 2.178 TL
Yeni maaş: 47.178 TL
50.000 TL
Zam tutarı: 2.420 TL
Yeni maaş: 52.420 TL
55.000 TL
Zam tutarı: 2.662 TL
Yeni maaş: 57.662 TL
60.000 TL
Zam tutarı: 2.904 TL
Yeni maaş: 62.904 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL’YE YÜKSELDİ
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Ocak ayında eski tutar üzerinden ödeme alan emekliler, 3 bin 119 TL’lik maaş farkını tek seferde alacak.
Fark ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Emeklilerden ayrıca başvuru talep edilmeyecek.
4 ŞUBAT’TA MAAŞ FARKLARI HESAPLARA GEÇECEK
Ocak ayında 16 bin 881 TL olarak yatırılan en düşük emekli maaşlarına ilişkin fark ödemeleri 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara aktarılacak.
Yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayan düzenleme kapsamında 3 bin 119 TL’lik fark tek seferde ödenecek. Şubat ayı ve sonraki aylarda ise emekli maaşları 20 bin TL taban üzerinden yatırılacak.
DUL VE YETİM AYLIKLARINDA ARTIŞ
Dul ve yetim aylıkları da ocak ve temmuz aylarında maaş artışlarından aynı oranda yararlanacak.
2026 yılının ilk 6 ayında uygulanacak artış oranları şöyle:
SSK ve Bağ-Kur: yüzde 12,19
Emekli Sandığı: yüzde 18,6