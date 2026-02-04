EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI: Temmuz 2026 zammı için ilk ipucu geldi

OCAK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,17 arttı, aylık %2,67 arttı. Buna göre ocak ayı enflasyon oranı 4,84 oldu. Yıllık ise yüzde 30,65 oldu.

Buna göre; SSK, Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu.