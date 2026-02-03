Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?

10:033/02/2026, Salı
Davut Gül, 1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Horasan’da, Liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi’nde tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. İlçelerde kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığılı görevini üstlendi. 2018 -2023 yılları arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Davut Gül, 5 Haziran 2023’ten bu yana İstanbul Valisi olarak görev yapmaktadır. İşte vali Davut Gül'ün hayatı ve biyografisi.

Vali Davut Gül, 1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 

2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Davut Gül nerede görev yaptı?

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.

09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi, 06.11.2018 – 07.06.2023 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. 5 Haziran 2023 tarih ve 2023/287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Davut Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. Gül, İngilizce bilmektedir.

