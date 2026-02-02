Yeni Şafak
EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS/Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS/Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

2/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih sonucu belli oldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM üzerinden ulaşabilmekte. İşte 2026 EKPSS/Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

Kamu kurumlarında görev almayı bekleyen binlerce engelli aday için EKPSS tercih sonuçları açıklandı. EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır ifadesi yer aldı.

Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih sonucu belli oldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

EKPSS KURA İLE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Kura usulü ile yapılacak yerleştirmeler, eğitim durumu ilkokul, ortaokul veya ilköğretim olan adayları kapsıyor. Bu adayların tercih listeleri, tercih ettikleri kadrolara göre sistem tarafından otomatik olarak değerlendiriliyor. Puan üstünlüğü ve tercih sıralaması dikkate alınarak yapılan bu yerleştirmelerde, herhangi bir kadroya yerleşen adayların atama süreci ilgili kamu kurumları tarafından başlatılacak. Kamu kurumlarına yerleşmeye hak kazananların, ilan edilen süreler içerisinde gerekli belgelerle birlikte kurumlara müracaat etmesi gerekecek.

