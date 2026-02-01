SORU: Korkusuz Korkak adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Mülayim, kendisine silah çeken Ayı Abbas'ın karşısında hangisini yiyerek onu etkisiz hale getirir?

CEVAP: D: Limon

A: Armut

B: Hıyar

C: Ayva

D: Limon

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ HAKKINDA

Korkusuz Korkak, Natuk Baytan tarafından yönetilen, senaristliğini Erdoğan Tünaş'ın yapımcılığını ise Yahya Kılıç'ın üstlendiği 1979 yapımı bir komedi, macera filmidir. Filmde Kemal Sunal, hayatı başarısızlıklarla dolu olan ve daha sonradan büyük ikramiyeyi kazanıp ardından korkusuzluğuyla bambaşka bir insan olan Mülayim Sert rolünde oynuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Turgut Özatay, Ayşin Atav, Nejat Gürçen, Zafer Önen, Hikmet Taşdemir, Rıza Pekkutsal, Belkıs Dilligil, Hakkı Kıvanç ve Renan Fosforoğlu yer almaktadır.

1970'li yılların ilk yarısında oynadığı filmlerle, özellikle de İnek Şaban karakteriyle büyük başarı sağlayan Kemal Sunal, 1976 yılında Natuk Baytan ile çalışmaya başladı. Sahte Kabadayı (1976), Sakar Şakir (1977) ve Avanak Apdi (1978) gibi filmlerle büyük başarı sağladı. 1979 yılında İstanbul'da çekilen filmde Ayı Abbas, Gaddar Kerim, Amorti Kazım, Çaycı Bedo, Gerzek Hamdi ve Sansar Selim gibi yan karakterlerle Türk sinemasında ilk kez görülen bir absürt komedi örneği sundu. Filmle birlikte Kemal Sunal, 70'li yıllarda üzerine kazınan Şaban karakterinden sıyrılarak farklı karakterlerle de ön plana çıkmaya başladı. Filmin hikâyesindeki aşırı toplumsal çürüme bu dönemin çarpık düzenini yansıtmaktadır.

Korkusuz Korkak, 11 Ocak 1980 tarihinde vizyona girdi. 1980'ler, 1990'larda VHS kasetler, 2000'li yıllarda da VCD ve DVD aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. VHS dönemi, filmin sinemaya gitme imkanı bulamayan veya daha küçük kasabalarda yaşayan izleyicilere ulaşmasını sağlayarak, başlık olarak kültürel temelini sağlamlaştırmıştır. 2010'lu yıllarda HD olarak yayınlanan film replikleri ve karakterleriyle popüler kültürde birçok şarkı, filme konu olmuştur.

KONUSU

Mülayim Sert (Kemal Sunal), ezilen, fakir bir memurdur. Hayatı, hastaneden aldığı yanlış bir teşhisle altüst olur: Doktor, Mülayim'in sadece altı ay ömrü kaldığını söyler. Bu ölümcül haberi alan Mülayim, nasılsa öleceği düşüncesiyle, daha önce hayal bile edemeyeceği bir korkusuzluğa bürünür. Ölüm korkusunun ortadan kalkması, Mülayim'in psikolojik bir sıfırlanma yaşamasına neden olur. Artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığına inanan Mülayim, pasif karakterini terk ederek, zaman ayarlı bir bomba taşımak ve mafyaya kafa tutmak gibi neredeyse intihar düzeyinde riskli eylemlere girişir. Bu süreç, "Mülayim Sert" karakterinin "Bombacı Mülayim" kimliğine evrilmesini sağlar ve başta kendisini sömüren patronu olmak üzere, şehrin yeraltı dünyasını yöneten Ayı Abbas ve adamlarını hedef almasına yol açar. Mülayim'in eski hayatı zaten bir tür ölümdür; ölüm korkusu ortadan kalktığında, gerçek anlamda yaşamaya başlar ve toplumsal adaletsizliği hedef alır.