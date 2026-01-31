SSK EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye fark ödemesi ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL’lik emekli fark ödemesi kimlere ödenecek, ödeme tarihi netleşti mi?

En düşük emekli maaşında yapılan artış sonrası merakla beklenen fark ödemeleri için tarih netleşti. Ocak ayında eski tutar üzerinden maaş alan milyonlarca emekli, şubat ayının ilk haftasında zam farkını tek seferde ve başvuru yapmadan hesaplarında görecek.
Ocak ayında maaşını eksik alan emekliler için beklenen haber geldi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesinin ardından oluşan fark ödemelerinin, şubat ayının ilk günlerinde otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı.
Emekliye fark ödemesi neden yapılıyor?
En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme ocak ayı içerisinde yürürlüğe girerken, bazı emekliler maaşlarını zamlı tutar yansıtılmadan aldı. Bu nedenle oluşan maaş farkının, tek seferlik ödeme ile telafi edilmesine karar verildi. Emekliye fark ödemesi, bu geçiş sürecinden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılacak.
3 bin 119 TL emekli maaş farkından kimler yararlanacak?
Bu özel ödeme döneminden, en düşük emekli maaşı düzenlemesi kapsamında olan ve Ocak ayında zamsız tutar üzerinden maaş alan tüm hak sahipleri faydalanabilecek. Bu doğrultuda SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve Emekli Sandığı mensupları eğer maaşları alt sınır düzenlemesine giriyorsa bu fark ödemesini alacaklar.
Maaş farkı ödemeleri için başvuru yapmak gerekiyor mu?
Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ödeme süreci için bir işlem yapılmasına gerek olup olmadığıydı. Ancak sistem otomatik olarak işleyecek. Emekli maaş farkı ödemeleri, vatandaşların halihazırda maaşlarını aldıkları banka hesaplarına ya da PTT hesaplarına doğrudan aktarılacak.
