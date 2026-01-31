SSK EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekliye fark ödemesi ne zaman yatacak? 3 bin 119 TL’lik emekli fark ödemesi kimlere ödenecek, ödeme tarihi netleşti mi?

Maaş farkı ödemeleri için başvuru yapmak gerekiyor mu?

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ödeme süreci için bir işlem yapılmasına gerek olup olmadığıydı. Ancak sistem otomatik olarak işleyecek. Emekli maaş farkı ödemeleri, vatandaşların halihazırda maaşlarını aldıkları banka hesaplarına ya da PTT hesaplarına doğrudan aktarılacak.