İstanbul güncel baraj doluluk oranı açıklandı: İSKİ 31 Ocak 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Tuğba Güner
12:5031/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
İSKİ tarafından 31 Ocak 2026 tarihinde açıklanan güncel verilerle birlikte megakentin su kaynaklarındaki son durum belli oldu. Peki, 31 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte Alibey, Elmalı, Darlık, Ömerli, Istrancalar baraj doluluk oranları son güncel liste.

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 31 OCAK

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 28.24'e yükseldi.

SON 14 GÜNLÜK DEĞİŞİM!

İstanbul barajlarında 18 Ocak tarihinde % 24,16 olan doluluk oranı 31 Ocak Cumartesi günü itibariyle % 28.24'e yükseldi. 14 gün içerisinde barajlarda % 4,08'lik bir artış gerçekleşti.

İSTANBUL BARAJLARI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

İstanbul'daki barajlar ele alındığında en yüksek doluluk oranı ile Elmalı Barajı öne çıkıyor. Elmalı Barajı'nda 31 Ocak 2026 itibariyle doluluk oranı % 81,28 seviyesine yükseldi. Elmalı Barajına en yakın doluluk oranı ise Darlık Barajı'nda! İstanbul Şile ilçesinde yer alan Darlık Barajı'nda ise doluluk oranı % 46,95 seviyesine ulaştı. Ömerli Barajı % 40,87, Istrancalar Barajı ise % 34,33 ile öne çıkıyor.




