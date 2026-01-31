İSTANBUL BARAJLARI'NDA SU SEVİYESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

İstanbul'daki barajlar ele alındığında en yüksek doluluk oranı ile Elmalı Barajı öne çıkıyor. Elmalı Barajı'nda 31 Ocak 2026 itibariyle doluluk oranı % 81,28 seviyesine yükseldi. Elmalı Barajına en yakın doluluk oranı ise Darlık Barajı'nda! İstanbul Şile ilçesinde yer alan Darlık Barajı'nda ise doluluk oranı % 46,95 seviyesine ulaştı. Ömerli Barajı % 40,87, Istrancalar Barajı ise % 34,33 ile öne çıkıyor.











