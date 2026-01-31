Yeni Şafak
TOKİ Bartın kura çekimi SONUÇ SAYFASI GÖRÜNTÜLEME! TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden sorgulanır?

11:5131/01/2026, суббота
G: 31/01/2026, суббота
TOKİ Bartın kura çekimi, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Bartın genelinde yapılacak 1.620 konutun hak sahipleri kura ile belirlenirken gözler sonuç isim listesine çevrildi.

500 bin sosyal konut kampanyasında Bartın için ayrılan 1.620 konutun kura çekimi bugün canlı yayında yapılıyor. Merkez, Amasra, Kuruçaşile ve Ulus ilçelerini kapsayan projede asil ve yedek hak sahipleri noter kurasıyla belirlenecek.

TOKİ BARTIN BİN 620 KONUT DAĞILIMI

Merkez'de 890 konut, Amasra'da 200 konut, Kurucaşile'de 80 konut ve son olarak Ulus'da 450 konut inşa edilecek.

#Bartın
#toki
#Bartın TOKİ kura çekilişi
