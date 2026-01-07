Vatandaşlık maaşı yeniden gündemde. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek olan vatandaşlık maaşı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığı düzenlemesi için Meclis'i işaret ederek "İmkanları sonuna kadar zorlayacağız" dedi. Enflasyonda düşüşün sürdüğünü belirten Yılmaz, "Vatandaşlık Maaşı" için bu yıl pilot uygulamaların başlayacağını duyurdu.Peki, Vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı pilot iller belli oldu mu? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar.
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında dar gelirli ailelere 'vatandaşlık maaşı' ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da dahil olduğu çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması, yeni yıldan itibaren da hayata geçirilmesi planlanıyor.
"VATANDAŞLIK MAAŞI" ÇALIŞMASI
Seçim beyannamemizde geçiyor. Bu sistem istihdamı caydırıcı değil, tam aksine çalışabilir aile fertlerini işgücü piyasasına yönlendiren, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşım. Bu konuda epeydir çalışıyoruz. Tam olgunlaştığında bilgi vereceğiz. Bu yıl pilot uygulamalar yapacağız.
Ekonomik algılarla ilgili karamsarlık oluşturma çabası var. Vatandaşımız sağlıklı verilerle hareket etmeli. Sosyal medyadaki bir takım algı oluşturma çabalarına karşı hepimizin çok uyanık olması lazım.
VATANDAŞLIK MAAŞI HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?
Uygulamanın 2026 yılında önce pilot olarak seçilen illerde başlaması gündemde. Yeni yılda pilot olarak hayata geçmesi beklenen sistemde pilot iller henüz belli değil.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK VE ŞARTLARI NELER OLACAK?
Vatandaşlık Maaşı'nın temel amacı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve gelir seviyesi düşük olan Türk vatandaşlarına düzenli destek sağlamaktır. Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Şu anda çalışılıyor. Buradaki temel nokta asgari ücret mi baz alınacak? Gelir sınırı olarak tanımlamış olduğumuz zaman asgari ücretten farklı mı olacak? Detaylarını henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu asgari ücret endeksi de olabilir farklı bir rakam da olabilir. Hanede yaşayan fertlerin sayısına bağlı da olabilir.