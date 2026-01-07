"VATANDAŞLIK MAAŞI" ÇALIŞMASI

Seçim beyannamemizde geçiyor. Bu sistem istihdamı caydırıcı değil, tam aksine çalışabilir aile fertlerini işgücü piyasasına yönlendiren, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşım. Bu konuda epeydir çalışıyoruz. Tam olgunlaştığında bilgi vereceğiz. Bu yıl pilot uygulamalar yapacağız.

Ekonomik algılarla ilgili karamsarlık oluşturma çabası var. Vatandaşımız sağlıklı verilerle hareket etmeli. Sosyal medyadaki bir takım algı oluşturma çabalarına karşı hepimizin çok uyanık olması lazım.



