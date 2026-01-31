Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Diyarbakır kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, gözler şimdi Diyarbakır’a çevrildi. Kentte inşa edilecek 12 bin 165 konut için yapılacak kura çekiminin tarihi, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

1 /4 Diyarbakır’da TOKİ kapsamında yapılacak 12 bin 165 sosyal konut için beklenen kura çekimi gündemdeki yerini koruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un haftalık kura takvimini duyurmasının ardından, Diyarbakır kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

2 /4 TOKİ DİYARBAKIR 12 BİN 165 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura çekiliş tarihi henüz netleşmedi. 26-31 Ocak tarihleri için açıklanan son kura takviminde Diyarbakır yer almazken kura çekiminin Şubat ayı takviminde yer alması bekleniyor.

3 /4 34 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ! Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın Giresun, Kilis ve Sinop'ta 123 bin 382 konutun kurası çekilmiş oldu.