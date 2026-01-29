Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi 2026

TCMB’nin mart ayı faiz kararı için piyasalar yeniden kritik bir döneme girdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayı toplantısında politika faizini sabit tutmasının ardından, iç piyasada dikkatler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Türkiye’de enflasyon ve kredi maliyetleri başta olmak üzere ekonomiye yön verecek sinyallerin, PPK sonrası yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.