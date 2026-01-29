Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi 2026

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı ikinci faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yayımlanacak karar metni, piyasaların yakın takibinde olacak. TCMB, mart ayı faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak. Yıl boyunca uygulanacak PPK toplantı takvimi de kamuoyuyla paylaşıldı.
TCMB’nin mart ayı faiz kararı için piyasalar yeniden kritik bir döneme girdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayı toplantısında politika faizini sabit tutmasının ardından, iç piyasada dikkatler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Türkiye’de enflasyon ve kredi maliyetleri başta olmak üzere ekonomiye yön verecek sinyallerin, PPK sonrası yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB, 2026 yılının ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde duyuracak. Karar, aynı gün Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna açıklanacak.
Ocak ayı TCMB faiz kararı ne olmuştu?
Merkez Bankası, ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye çekmişti. Piyasalarda 100 ila 200 baz puan arasında indirim beklentisi öne çıkarken, karar 100 baz puanlık indirim yönünde gerçekleşti.
TCMB 2026 PPK toplantı takvimi
Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca toplam 8 PPK toplantısı yapacak. Takvimde yer alan toplantı ve karar açıklama tarihleri şöyle:
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026