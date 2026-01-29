Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar sahne alacak. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Gecenin öne çıkan maçları arasında Porto - Glasgow Rangers ve Lyon - PAOK karşılaşmaları da bulunuyor. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Qadsiah ile Al Hilal kozlarını paylaşacak. İşte 29 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlar ve UEFA Avrupa Ligi maç programı.

1 /9 Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan sürüyor. İşte temsilcimiz Fenerbahçe’nin de zorlu mücadele vereceği UEFA Avrupa Ligi 29 Ocak Perşembe maç programı.

2 /9 Bugün oynanacak maçlar hangileriB 20:30 Al Qadsiah - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

3 /9 23:00 Aston Villa - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2 23:00 Basel - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 6 23:00 Real Betis - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

4 /9 23:00 Celtic - Utrecht UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 23:00 Kizilyildiz - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

5 /9 23:00 Porto - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 FCSB - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TRT 1 23:00 G.A. Eagles - Braga UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

6 /9 23:00 Genk - Malmö UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 23:00 Lille - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3 23:00 Ludogorets - Nice UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

7 /9 23:00 Lyon - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 7 23:00 Maccabi Tel Aviv - Bologna UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok 23:00 Midtjylland - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

8 /9 23:00 Nottingham Forest - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1 23:00 Panathinaikos - Roma UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5