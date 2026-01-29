Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar sahne alacak. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Gecenin öne çıkan maçları arasında Porto - Glasgow Rangers ve Lyon - PAOK karşılaşmaları da bulunuyor. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Qadsiah ile Al Hilal kozlarını paylaşacak. İşte 29 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlar ve UEFA Avrupa Ligi maç programı.
Bugün oynanacak maçlar hangileri
20:30 Al Qadsiah - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
23:00 Aston Villa - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
23:00 Basel - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 6
23:00 Real Betis - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Celtic - Utrecht UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Kizilyildiz - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Porto - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
23:00 FCSB - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TRT 1
23:00 G.A. Eagles - Braga UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Genk - Malmö UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Lille - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
23:00 Ludogorets - Nice UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Lyon - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 7
23:00 Maccabi Tel Aviv - Bologna UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Midtjylland - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Nottingham Forest - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
23:00 Panathinaikos - Roma UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5
23:00 Sturm Graz - Brann UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
23:00 Stuttgart - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4