Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a plaka bedelleri ödenecek.

Ödeme yapmak için noterden alınan plaka basım evrakında yazan referans numarasına ihtiyaç duyulacak. Bu belgenin kaybedilmemesi ve ücret yatırıldıktan sonra plaka basım atölyesine teslim edilmesi gerekiyor.

Plaka basım ücreti ne kadar?

Plaka basım ücreti 2026 yılında 850 lira olarak belirlendi.

Plaka basım ücreti nasıl yatırılır?

Tescil plakası bedelinin bankalar aracılığıyla ödenmesi işlemler Ziraat Bankası için şubelerden ya da internet şubesinden gerçekleştirilecek.

İnternet şubesinden ödeme yapmak için "Ödemeler-Diğer ödemeler-Diğer kurumlar- TŞOF Tescil Plaka Bedeli" adımları seçildikten sonra noter tarafından verilen belgede bulunan "Belge No"su ilgili alana yazılıp basım yeri seçilip işlemin onaylanması gerekecek.

Vakıfbank şubelerinden ödeme yaparak ya da internet bankacılığı üzerinden "İnternet şubesi ödeme işlemleri-TŞOF Tescil Plaka Bedeli" kısmına girilerek belge numarası yazılıp ilgili plaka basım yeri seçilip onaylanması gerekiyor.