İran'dan ABD'ye gözdağı: Silahlı kuvvetlerimiz elleri tetikte bekliyor

21:0728/01/2026, Çarşamba
IHA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

#İran
#ABD
#Abbas Arakçi
