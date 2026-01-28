500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il sürerken, Samsun’da başvuruda bulunan binlerce kişi gözünü kura tarihine çevirdi. Samsun genelinde inşa edilecek 6 bin 397 konut için çekilişin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, kura sonucunda Samsun merkez ve ilçelerindeki vatandaşlar TOKİ konutlarının hak sahibi olacak.
Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu kapsamlı hamle Samsun için de erişilebilir konut imkanı sağlamaktadır.
500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kuraları il il devam ederken, Samsun'da başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine kilitlendi. TOKİ 500 bin konut Samsun merkez ile Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakkent TOKİ kurasını bekleyenler, kura çekiliş tarihine odaklandı.
TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Kırklareli’de hayata geçirilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri netleşecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açılacak. Proje kapsamında Samsun'da toplam 6 bin 397 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Ancak Samsun kura çekimi tarihine dair TOKİ tarafından şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.
Samsun'da 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun merkezde (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 3 bin 750, Alaçam’da 150, Asarcık’ta 100, Ayvacık’ta 120, Bafra’da 500, Çarşamba’da 300, Havza’da 140, Kavak’ta 150, Ladik’te 142, 19 Mayıs’ta 125, Salıpazarı’da 120, Terme’de 300, Vezirköprü’de 450 ve Yakkent’te 50 sosyal konut inşa edilecek.
Samsun TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Samsun'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Samsun'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Samsun'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Samsun'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.