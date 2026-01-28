Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu kapsamlı hamle Samsun için de erişilebilir konut imkanı sağlamaktadır.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kuraları il il devam ederken, Samsun'da başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine kilitlendi. TOKİ 500 bin konut Samsun merkez ile Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakkent TOKİ kurasını bekleyenler, kura çekiliş tarihine odaklandı.