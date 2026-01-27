Hurda teşviki ve ÖTV indirimi 2026 Meclis’ten geçti mi? Hurda teşviki çıktı mı, 25 yaş üstü araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi 2026 yılı için yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. 25 yaş üstü araçları kapsaması beklenen düzenleme ile “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nın Meclis’e sunulup sunulmadığı araştırılıyor. Üç ve üzeri çocuklu ailelere ÖTV’siz sıfır yerli araç imkânı sağlayacağı öne sürülen paketle ilgili tüm ayrıntılar ve son gelişmeler merak ediliyor.

2 /8 Hurda teşviki yasasında son durum 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini hedefleyen hurda teşviki düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine girmeye hazırlanıyor. Daha önce Meclis’e sunulan kanun teklifinin yeniden değerlendirmeye alındığı belirtilirken, düzenlemenin çıkmasına yönelik beklenti artmış durumda. Ancak mevcut vergi yapısı ve bütçe dengeleri nedeniyle ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının kapsamına ilişkin farklı değerlendirmeler de yapılıyor.



3 /8 ÖTV indirimi ve yerli otomobil şartı Hazırlıkları süren paket kapsamında, en az üç çocuk sahibi olup üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelerin, Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilmesi öngörülüyor. Uygulamanın yalnızca yerli üretim ve belirli yerlilik oranını sağlayan modellerle sınırlı olması planlanıyor. Böylece hem yerli otomotiv sanayisinin desteklenmesi hem de araç sahipliğinin tabana yayılması hedefleniyor.

4 /8 Finansman ve ödeme kolaylıkları öne çıkıyor Programın bir diğer ayağını ise uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman seçenekleri oluşturuyor. Geniş ailelere özel ödeme planlarıyla sıfır kilometre araçlara erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu adımın, Türkiye’de araç parkının yaş ortalamasını düşürmesi ve daha çevreci bir ulaşım yapısına katkı sağlaması bekleniyor.

5 /8 Meclis takvimi bekleniyor “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nın 2025 yılı bitmeden TBMM’ye sunulması planlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde, hurda teşviki ve ÖTV indirimi 2026 yılında yürürlüğe girebilecek. Gözler, Meclis’te yapılacak değerlendirmeler ve resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

