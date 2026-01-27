Altın, pazartesi günü ons başına 5 bin 100 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Altın bugün sabah saatlerinde yerini tekrar yukarı yönlü harekete bıraktı ve fiyatlar yeniden rekor seviyelere yaklaştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, altın yatırımcısı ya da altına yatırım yapmak isteyenler günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Ocak Salı günü itibarıyla kuyumcularda ve serbest piyasada güncel canlı altın fiyatları...
ALTINDA TARİHİ SEVİYE
Altın ve gümüş fiyatları devam eden jeopolitik ve siyasi belirsizliklerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi sonucu yatırımcının güvenli liman arayışı ile spot altın ilk defa 5 bin doları aşarak 5111 dolar seviyesine kadar çıktı.
Geçen hafta cuma günü 4 bin 989 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, dün (26 Ocak Pazartesi) ilk kez 5 bin dolar seviyesini de aştı ve 5 bin 93 doları görerek rekor kırdı. Gün içinde de yükselişini sürdürmeye devam eden altının onsu, 5 bin 111,07 dolar ile rekor tazeledi. Bir rekor da yurtiçinde gram altından geldi. Gram altın dün 7 bin 128 liradan işlem gördü.
CANLI ALTIN FİYATLARI 27 OCAK 2026
Gram altın alış fiyatı:7.070,37 TL
Gram altın satış fiyatı:7.071,27 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:11.832,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.952,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:5.064,08
Ons altın satış (USD) fiyatı:5.064,75
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.147,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.588,00 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:46.591,10 TL
Tam altın satış fiyatı:47.504,06 TL