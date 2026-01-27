Geçen hafta cuma günü 4 bin 989 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, dün (26 Ocak Pazartesi) ilk kez 5 bin dolar seviyesini de aştı ve 5 bin 93 doları görerek rekor kırdı. Gün içinde de yükselişini sürdürmeye devam eden altının onsu, 5 bin 111,07 dolar ile rekor tazeledi. Bir rekor da yurtiçinde gram altından geldi. Gram altın dün 7 bin 128 liradan işlem gördü.