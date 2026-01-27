Yeni Şafak
Engelli bireysel eğitim desteği ne kadar oldu?

Engelli bireysel eğitim desteği ne kadar oldu?

27/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Engellilere bireysel eğitim desteği yeni tutarı belli oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği yeni tutarı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel ve grup eğitimi için verilen destekler artırıldı. İşte engelli bireysel eğitim desteği tutarı.

Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alacakları destek eğitiminin bütçeden karşılanacak tutarları yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı yeniden belirlendi.

Engelli bireysel eğitim desteği ne kadar oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2026'da özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için aylık 2 bin 168 lira oldu.

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

