Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alacakları destek eğitiminin bütçeden karşılanacak tutarları yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı yeniden belirlendi.

Engelli bireysel eğitim desteği ne kadar oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2026'da özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 7 bin 748 lira, grup eğitimi için aylık 2 bin 168 lira oldu.