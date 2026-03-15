TUS 1. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı: ÖSYM 2026 TUS 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolunu belirleyen 2026 TUS 1. Dönem sınavı, 15 Mart 2026 Pazar günü yapılan iki oturumla sona erdi. Zorlu geçen sınavın ardından hekim adayları şimdi hem netlerini hesaplamak hem de sınav sorularını incelemek için ÖSYM tarafından yayımlanan soru kitapçıklarını değerlendirmeye başladı.

Soru kitapçıkları adayların erişimine açıldı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 15 Mart 2026’da uygulanan 2026 TUS 1. Dönem ile birlikte gerçekleştirilen 2026 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’luk kısmının kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.

Sorular 10 gün boyunca incelenebilecek

Sınava katılan adaylar, soru kitapçığının tamamını 15 Mart saat 17.45’ten itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor. Bu erişim süreci 25 Mart 2026 saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM ayrıca sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu hatırlatarak, kurumun yazılı izni olmadan soruların çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını veya yayımlanamayacağını vurguladı.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimine göre TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar puanlarını ve Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da kurumun mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.

Sınavın geçerli sayılması nelere bağlıdır?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

• Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

• Sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/ Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması.

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.

Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez.

Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.