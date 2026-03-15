Multimedya cihazı cezaları iptal mı edildi?

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımların yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan 27 Şubat’tan itibaren kesilen APP plaka cezaları da iptal edileceği açıklanmıştı.
Araçlara sonradan eklenen multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
APP plaka cezası iptal mi?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan "yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak" fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi.
Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) onaylı ve mühürlü APP plakalar için ceza dönemini sonlandırdı. 27 Şubat'tan itibaren kesilen tüm cezalar geri alınırken, 4 bin liralık idari para cezası artık sadece "plaka üzerinde sonradan değişiklik yapan" sürücülere uygulanacak.