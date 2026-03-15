Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimi için tarihi açıkladı. Bakan Kurum, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz.” dedi. Kuraya katılacaklar isim listesi de erişime açıldı. Peki İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi, ilk kez ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca İstanbullu tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. On binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak kura çekimiyle birlikte 1+1 veya 2+1 konutlardan birine sahip olma fırsatı yakalayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından TOKİ İstanbul kura çekiminin tarihi de netleşti. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve kura süreci nasıl işleyecek?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimi için tarihi açıkladı. Bakan Kurum açıklamasında, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.
Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.
Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekimi bayramdan sonra yani 23-27 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ
500 bin sosyal konut projesinde İstanbul TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL TOKİ KUNUTLARI NE KADAR? İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.