TOKİ’nin İstanbul için yürüttüğü konut projesine ilişkin başvuru sonuçları erişime açıldı. “Diğer” kategorisi üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini yayımlanan listeden öğrenebiliyor. Resmi listede başvurusu onaylanan ve reddedilen isimler kamuoyuyla paylaşılırken, İstanbul TOKİ kura çekilişine diğer kategorisinden katılmaya hak kazanan kişiler de böylece netleşmiş oldu. İstanbul TOKİ kura çekilişine katılacak “diğer kategorisi” hak sahiplerinin listesi de yayımlandı.
