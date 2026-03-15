ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 16. gününde sürerken, İran devlet televizyonu IRIB "Dalga 54" operasyonu kapsamında Siccil balistik füzelerini ateşlediğini duyurdu. Siccil, İran'ın en gelişmiş katı yakıtlı orta menzilli balistik füzesi olarak dikkat çekiyor. İşte Siccil füzesi özellikleri.
İran'ın gelişmiş katı yakıtlı balistik füzesi Siccil, savaşta ilk kez kullanıldı. İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 54. dalgasında Siccil balistik füzeleriyle misilleme saldırısı düzenlediğini bildirdi.
SİCCİL FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Siccil füzesi, İran'ın geliştirdiği katı yakıtlı orta menzilli bir balistik füze türü olarak bilinmektedir.
Şahab serisindeki sıvı yakıtlı füzelerin yerini alması amacıyla üretilen bu füze, ABD kaynaklarına göre İran'ın daha önceki Kadir-110 ve Samen füzelerine benzerlik göstermektedir.
Siccil füzesi, İran'ın en gelişmiş sistemlerinden biri olarak biliniyor. Menzilinin 2 bin 400 kilometreye kadar uzandığı düşünülüyor fakat resmi verilere göre menzili 2000 kilometre.
Uzunluk: 17.5 metre
Çap: 1.2 metre
Ağırlık: Yaklaşık 23 ton
Savaş Başlığı: 500 kg yüksek patlayıcı madde
Menzil: 2.000 kilometre
Savaş başlığı şekli: Üç konili tasarım: Bu özel başlık şekli, radar izini azaltır ve son aşamada süpersonik hızla ilerlediği için önlenmesini çok zorlaştırır. Aerodinamik stabilite sağlar.