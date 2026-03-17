Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” ile öğretmen adaylarının eğitim sürecine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni sistemde hem eğitim süresi hem de başarı kriterleri yeniden tanımlandı. Yeni sistemde çok aşamalı değerlendirme, dört dönemlik eğitim ve yeni puanlama modeli öne çıkıyor.
“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği” ile öğretmen adaylarının ücret, sınav, eğitim atama sürecine dair çok geniş düzenlemeleri içeren karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği”ne göre, öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.
4 DÖNEME ÇIKTI
Hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olarak uygulanacak, ancak gerektiğinde bazı yükseköğretim programları için bu süre üç dönem olarak belirlenebilecek.
Bu kritik yönetmelikle, öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilme usulleri de düzenlendi.
EŞİTLİK HALİNDE KURA
Buna göre birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda adaylar tercih yapacak; yerleştirmeler EKPSS, ilgili kanun kapsamındaki başvurular, millî sporculuk ve MEB-AGS puanı dikkate alınarak yapılacak.
MEB-AGS puanının eşit olması halinde bilgisayar kurası uygulanacak.
Düzenlemeye göre; hazırlık eğitimine başvuran adaylardan alan bazlı kontenjana girenler ile kontenjanın boş kalmaması amacıyla belirlenen yüzde 10 fazlası aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.
HER TEORİK DERSTEN EN AZ İKİ YAZILI SINAV
Kayıt hakkı kazananlar belirlenen takvim içinde ilgili eğitim ve uygulama merkezine başvuracak. Hazırlık eğitimi kapsamında öğretmen adayları her teorik dersten en az iki yazılı sınava girecek.
Teorik derslerde başarı için yazılı sınav ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek. Başarısız olunan dersler için ek sınav hakkı verilecek, ek sınav sonunda da başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilecek.
Uygulamalı eğitimde ise öğretmen adayları üç ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak.
Uygulama derslerinde başarı puanı; birinci değerlendirmenin yüzde 20’si, ikinci değerlendirmenin yüzde 30’u ve üçüncü değerlendirmenin yüzde 50’si esas alınarak belirlenecek.
Uygulamalı derslerde başarılı sayılmak için en az 70 puan alma şartı aranacak.
Bu aşamada başarısız olanlara ek değerlendirme hakkı tanınmayacak ve Akademiyle ilişikleri kesilecek.
Atamaya esas başarı puanı ise teorik derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 40’ı ile uygulamalı derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 60’ının toplanmasıyla belirlenecek.
Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylara, atamaya esas başarı puanını da içeren belge düzenlenecek.
ÖDEME VE SAĞLIK SİGORTASI
Yönetmelik, öğretmen adaylarının devam, izin, disiplin, mali ve sosyal haklarına ilişkin hükümlerini de içermekte.
Buna göre; öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi sürecinde her ay 23.310 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak.
Ayrıca adaylar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortalısı sayılacak.
Yönetmelikte, sağlık mazereti nedeniyle toplam 19 güne kadar izin verilebileceği, 20 gün ve üzeri sağlık mazereti nedeniyle eğitime katılamayanların ise kayıtlarının dondurulacağı hüküm altına alındı.
(1)Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi süresince belgeye dayalı sağlık mazeretleri nedeniyle toplamda on dokuz gün sağlık izni verilebilir.
(2) Belgeye dayalı sağlık mazeretleri dışında öğretmen adaylarına, yöneticiler tarafından uygun görülen mazeret durumlarına bağlı olarak hazırlık eğitimi süresince on güne kadar izin verilebilir.
(3) Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam yirmi gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların kayıtları dondurulur. Kayıtları dondurulan öğretmen adayları, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına hazırlık eğitimi takviminde belirlenen kayıt tarihleri içerisinde yapacakları başvuruları doğrultusunda tekrar alınır. Süresi içinde başvuruda bulunmayanlar, hazırlık eğitimine alınma haklarını kaybetmiş sayılır.