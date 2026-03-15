ÖSYM tarafından, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı. 2026 MEB EKYS için sınav soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. EKYS’den tercih yapabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 /7 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 50 ilde 52 sınav merkezinde, 133 bina ve 1875 salonda düzenlendi. Sınav saat 10.15'te başlarken, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

2 /7 MEB'de öğretmen olarak görev yapan 51 bin 324 adayın başvurduğu sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

3 /7 EKYS soru ve cevapları yayınlandı mı? EKYS sınavın sona ermesinin ardından adaylar, başarılarını ölçebilmek ve sınavlarını değerlendirebilmek amacıyla MEB EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağlayabilecek. Sorular ve cevaplar, sınavdan 10 gün süreyle erişime açık tutulacak.

4 /7 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sınav sonuçları 9 Nisan'da açıklanacak.

5 /7 EKYS atama puanı kaç? EKYS’den tercih yapabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor. Baraj puanını geçen adaylar, Yönetici Yetiştirme Programına katılacak ve başarı ile tamamlayan öğretmenler tercih yapma hakkı elde edecek.

6 /7 EKYS kapsamında öğretmenlerin atama süreci şu şekilde planlandı: Tercih Başvuruları: 24 – 26 Haziran 2026 Atama Sonuçlarının Açıklanması: 01 Temmuz 2026 Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri: 10 Temmuz 2026 Yönetici Yetiştirme Programı başarı ile tamamlayan adaylar, bu takvim doğrultusunda yeni görevlerine atanacak.