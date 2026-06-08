TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası detayları açıklandı. 20 bin TOKİ başvuruları, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Sözleşme imzalanmasının ardından peşinatlar ödenecek. Peki TOKİ kurasız 20 bin açık satış konut taksitleri ne zaman başlanacak? İşte TOKİ ödeme takvimi.

1 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun "açık satış" yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Bakan Kurum, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2,1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var.” dedi.

2 /7 TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak. TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak? 3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.

3 /7 TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak? Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak? 2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.

4 /7 TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

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