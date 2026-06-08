Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müjdesiyle başlayan dev konut hamlesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için takvim ve detaylar netleşti. Büyük bir heyecanla beklenen konut satış başvuruları, 15 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek olup, finansman ve başvuru işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.