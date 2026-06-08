Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını açıkladı. Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Açık satış TOKİ projesi kapsamında Samsun’da ise 684 konut vatandaşların başvurusuna sunulacak. İşte TOKİ kurasız açık satış Samsun projesi olan ilçeler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müjdesiyle başlayan dev konut hamlesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için takvim ve detaylar netleşti. Büyük bir heyecanla beklenen konut satış başvuruları, 15 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek olup, finansman ve başvuru işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
Kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre ev sahibi olma fırsatı sunan bu "açık satış" kampanyası kapsamında Karadeniz'in cazibe merkezi Samsun'da da tam 684 konut satışa çıkarılıyor. Samsun'daki orta gelirli aileler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu proje, uygun ödeme planları ve banka güvencesiyle bölgedeki konut ihtiyacına merhem olurken, vatandaşların modern ve güvenli yuvalara doğrudan erişmesini kolaylaştırıyor.
Samsun'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar 19 Mayıs, Atakum, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde yer alıyor. Buna göre 19 Mayıs ilçesinde 123, Çarşamba ilçesinde 83 ve Ladik ilçesinde 38 konut satışa çıkarılacak. Atakum ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 440 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Samsun genelinde toplam 684 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. İl ve konut sayıları erişime açıldı.
TOKİ 20 bin kurasız konut projesi hangi ilçelerde? İşte il il ilçe ilçe açık satış listesi