Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuz ayında asgari ücret artacak mı? Çalışanlar ve işverenlerin yakından takip ettiği 2026 asgari ücret sürecinde, mevcut bilgilere göre temmuz ayı için resmi bir ara zam çalışması bulunmuyor; yeni artış takvimi ise yıl sonunda yapılacak komisyon görüşmeleriyle netleşecek.
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, temmuz ayı yaklaşırken çalışanlar ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomi çevrelerinden edinilen bilgilere göre, 2026’da ikinci bir artış için resmi çalışma bulunmuyor.
Asgari ücrete ara zam gündemde mi?
Asgari ücrete ara zam konusu, 2026 yılının ortasına yaklaşılırken Türkiye genelinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak işverenleri ilgilendiren asgari ücret tarifesi, ocak ayında yapılan son artışın ardından yeniden gündeme geldi.
Ocak 2026 döneminde yüzde 27 oranında artırılan asgari ücret, net 28 bin 75 TL seviyesine çıkarılmıştı. Temmuz ayına yaklaşılırken çalışanlar, yıl içinde ikinci bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Temmuz ayında asgari ücret artacak mı?
Mevcut bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde, temmuz ayında asgari ücrete ek artış yapılmasına yönelik resmi bir çalışma bulunmuyor.
Ekonomi çevrelerinde öne çıkan değerlendirmeye göre asgari ücret düzenlemelerinin, pandemi dönemindeki gibi yılda iki kez değil, mevzuata uygun şekilde yılda bir kez yapılması bekleniyor.
Öne çıkan mevcut tablo şöyle:
- Ocak 2026’da asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı.
- Net asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.
- Temmuz 2026 için resmi ara zam çalışması bulunmuyor.
- Olağanüstü bir düzenleme olmazsa mevcut ücret yıl sonuna kadar geçerli olacak.
- Yeni artışın Ocak 2027 döneminde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Yeni zam için gözler aralık ayındaki komisyona çevrildi
Olağanüstü bir yasal düzenleme ya da ani politika değişikliği yapılmadığı sürece, mevcut net 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin aralık ayındaki komisyon toplantılarına kadar geçerliliğini koruması bekleniyor.
Bu çerçevede asgari ücrette yeni artış sürecinin, yıl sonunda yapılacak komisyon görüşmeleriyle şekillenmesi ve yeni tutarın Ocak 2027 itibarıyla uygulanması öngörülüyor.
Asgari ücrete en son ne zaman ara zam yapıldı?
Önceki yıllara bakıldığında asgari ücrete ara zam uygulamalarının ekonomik koşullara göre değiştiği görülüyor:
2022 ve 2023 yılında çalışanların alım gücünü korumak amacıyla ara zam uygulaması devreye alındı.
2024 ve 2025 yıllarında ise ara zam yapılmadı.