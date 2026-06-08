Temmuz ayında asgari ücret artacak mı?





Mevcut bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde, temmuz ayında asgari ücrete ek artış yapılmasına yönelik resmi bir çalışma bulunmuyor.





Ekonomi çevrelerinde öne çıkan değerlendirmeye göre asgari ücret düzenlemelerinin, pandemi dönemindeki gibi yılda iki kez değil, mevzuata uygun şekilde yılda bir kez yapılması bekleniyor.





Öne çıkan mevcut tablo şöyle:



