Altın piyasaları, uzun süren güçlü yükseliş serilerinin ardından son dönemde yönünü aşağıya çevirdi. Yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü ve rekor seviyeleri test eden değerli metal, küresel finansal dengelerin ve jeopolitik dinamiklerin değişmesiyle baskı altında kalmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde jeopolitik krizlerle zirveyi zorlayan altın fiyatlarında yaşanan bu geri çekilme, hem Ons bazında hem de yurt içinde gram altın bazında kendini hissettiriyor. Altında yaşanan düşüşün sebebi nedir, düşüş devam edecek mi? İşte son dönemdeki fiyat hareketleri baz alındığında, altındaki düşüşün arkasında öne çıkan temel makroekonomik ve küresel nedenler.

1 /13 Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ABD'den gelen kritik ekonomik veriler, altın fiyatlarında sert rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapatan altın piyasası, yeni haftanın ilk gününde de kırmızı ibreyi gösterdi. Peki, altında düşüş neden yaşanıyor? Analistler, düşüşün temel nedenlerini sıraladı:

2 /13 Fed ve Faiz İndirimi Beklentilerinin Ötelenmesi Altın fiyatlarını baskılayan en büyük unsurlardan biri, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz politikalarıdır. Enflasyonun küresel düzeyde tam olarak kontrol altına alınamaması, beklenen faiz indirimlerinin ileri tarihlere ötelenmesine yol açtı. Altın, doğası gereği faiz getirisi olmayan bir varlıktır. Faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceği algısı, yatırımcıları faiz getiren tahvil gibi risksiz alternatiflere yönlendirerek altından çıkışları hızlandırmaktadır.

3 /13 Güçlenen Dolar Endeksi (DXY) Küresel piyasalarda ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, altın fiyatları üzerinde doğrudan ters bir korelasyon (zıt ilişki) yaratıyor. Altın, uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getiriyor. Bu durum talebi daraltarak fiyatların aşağı çekilmesine neden oluyor.

4 /13 Petrol Fiyatlarındaki Artış ve Enflasyon Baskısı Özellikle Orta Doğu'daki kritik lojistik hatları (örneğin Hürmüz Boğazı gerginlikleri) nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişler, küresel maliyet enflasyonunu yeniden tetikledi. Yükselen enerji maliyetleri, merkez bankalarının sıkı para politikalarından ve yüksek faiz ortamından taviz vermesini zorlaştırıyor. Bu enerji tabanlı enflasyon sarmalı, dolaylı olarak altını baskılayan bir unsur haline geldi.

5 /13 Küresel Talep Dengelerindeki Değişim Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan gibi ülkelerdeki vergi düzenlemeleri ve ithalat sınırlamaları, fiziksel altın talebinde dönemsel daralmalara yol açtı. Büyük piyasalardaki talep düşüşü, spot altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi destekleyen bir diğer faktör oldu.

6 /13 Altın Daha da Düşer mi? Altının önümüzdeki dönemdeki grafiği, büyük ölçüde Fed’in adımlarına ve küresel ekonomik verilere bağlı olacak. Önümüzde iki temel senaryo bulunuyor:ABD’de açıklanacak olan yeni istihdam ve enflasyon verileri güçlü gelmeye devam ederse, Fed’in sıkı para politikasını koruma ve faiz artırma ihtimali güçlenir. Yüksek kalmaya devam eden tahvil faizleri, altından çıkışları tetikleyerek ek satış baskısı yaratabilir. Küresel ekonomik büyümede yavaşlama sinyalleri baş gösterir ya da enflasyon beklentileri düşüşe geçerse, Fed faiz artırımı politikasından vazgeçip daha nötr bir duruşa geçebilir. Bu senaryoda altın, güvenli liman özelliğini hatırlayarak yeniden yukarı yönlü hareketlenebilir.

7 /13 İslam Memiş'ten kritik 3 gün uyarısı!

﻿İslam Memiş, yatırımcıları kritik üç gün konusunda uyardı. Memiş, altın alacaklar için o günlere dikkat etmeleri noktasında uyarılarda bulundu.

8 /13 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Küresel piyasalarda yönü belirleyecek gelişmelerin peş peşe yaşanacağını belirten Memiş, özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günlerine dikkat çekti. Piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceğini ifade eden Memiş, yatırımcıların veri akışını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

9 /13 GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA Haftanın ilk kritik gündem maddesi ABD'de açıklanacak enflasyon verisi olacak. İslam Memiş, Japonya ve Çin'den gelecek ekonomik verilerin ardından saat 15.30'da duyurulacak ABD TÜFE rakamlarının küresel piyasalarda önemli fiyat hareketlerine neden olabileceğini belirtti. Altın, gümüş ve döviz piyasalarının bu veriye karşı hassas bir seyir izleyebileceği ifade ediliyor.

10 /13 PERŞEMBE GÜNÜ FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLECEK Perşembe günü ise piyasaların odağında merkez bankalarının kararları yer alacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları, döviz kurları ve finans piyasalarında yön belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Yatırımcıların, karar metinleri kadar merkez bankalarının geleceğe yönelik mesajlarını da yakından izlemesi bekleniyor.

11 /13 CUMA GÜNÜ ENFLASYON VERİSİ ÖNE ÇIKACAK Haftanın son işlem gününde Almanya'nın açıklayacağı enflasyon verileri takip edilecek. Ekonomistler, Avrupa ekonomisine ilişkin sinyaller verecek verilerin piyasaların haftayı nasıl tamamlayacağını etkileyebileceğini değerlendiriyor.

12 /13 PİYASALARDA OYNAKLIK BEKLENTİSİ İslam Memiş, kritik veri takviminin altın, gümüş, döviz ve hisse senedi piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olabileceğini belirterek yatırımcıların ani kararlar vermemesi gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki üç gün boyunca açıklanacak verilerin küresel piyasalarda yeni fiyatlamaları beraberinde getirmesi bekleniyor.