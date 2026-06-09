TTK 262 işçi alımı kura sonuçları 2026 isim listesi ekranı! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

TTK KURA SONUÇLARI VE ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TTK 262 işçi alımı için elektronik kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi de yayınlanacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura çekimi sonuçları, www.taskomuru.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.

İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

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