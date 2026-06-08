Nicolò Barella, modern futbolun en dinamik ve yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. 7 Şubat 1997 tarihinde İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Cagliari şehrinde dünyaya gelen İtalyan yıldız, kariyerine memleketinin takımı Cagliari'nin altyapısında başladı. Burada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, günümüzde İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter Milan forması giymektedir. Kulübüyle olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan Barella, merkez orta sahadaki yüksek oyun zekası, bitmek bilmeyen enerjisi ve hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayan iki yönlü oyun tarzıyla takımının en kilit isimlerinden biridir.