Nicolo Barella, İtalyan futbolunun öne çıkan orta saha oyuncularından biridir. 7 Şubat 1997’de İtalya’nın Cagliari kentinde dünyaya geldi. Futbola Cagliari altyapısında başlayan başarılı futbolcu, kariyerinde Inter Milan formasıyla önemli bir çıkış yakaladı. Merkez orta saha mevkisinde görev yapan Nicolò Barella, günümüzde Serie A ekiplerinden Inter Milan’da oynamakta ve aynı zamanda İtalya Milli Takımı’nın da önemli isimleri arasında yer almaktadır.
Nicolò Barella, modern futbolun en dinamik ve yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. 7 Şubat 1997 tarihinde İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Cagliari şehrinde dünyaya gelen İtalyan yıldız, kariyerine memleketinin takımı Cagliari'nin altyapısında başladı. Burada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, günümüzde İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter Milan forması giymektedir. Kulübüyle olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan Barella, merkez orta sahadaki yüksek oyun zekası, bitmek bilmeyen enerjisi ve hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayan iki yönlü oyun tarzıyla takımının en kilit isimlerinden biridir.
Nicolò Barella hangi takımda oynadı, Barella futbol kariyeri
Cagliari'de doğan Barella, kariyerine Cagliari Calcio altyapısında başladı. Serie A'daki ilk maçına 4 Mayıs 2015 tarihinde evinde 4-0 yendikleri Parma karşısında çıkarken, 68. dakikada Diego Farias'ın yerine oyuna dâhil oldu.
Sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma giyebilmesi için Ocak 2016'da Serie B takımı Como'ya kiralandı. 17 Eylül 2017 tarihinde ilk profesyonel golünü Serie A'da karşılaştıkları ve evinde 2-0 yendikleri SPAL'a attı.
İtalya 19 yaş altı takımıyla Barella, ikinci bitirdikleri 2016 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda yer aldı. 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yer alan İtalya 20 yaş altı takımı ise turnuvayı üçüncü bitirdi.
Barella, İtalya 21 yaş altı takımıyla ilk maçına 1 Eylül 2017 tarihinde, dostluk maçında 3-0 yendikleri İspanya karşısında çıktı.
Barella, İtalya millî takımına ilk kez teknik direktör Gian Piero Ventura tarafından Ekim 2017'de Makedonya ve Arnavutluk ile olan 2018 Dünya Kupası elemeleri maçları için çağrıldı.
A millî takım maçına ilk kez 10 Ekim 2018 tarihinde, Roberto Mancini teknik direktörlüğünde, dostluk maçına 1-1 berabere kaldıkları Ukrayna karşısında çıktı.23 Mart 2019 tarihinde Barella, İtalya adına ilk golünü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 2-0 yendikleri Finlandiya karşısında attı.
2019 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'ndaki 21 yaş altı kadrosunda yer aldı.
Nicolo Barella Kulüp bilgileri
Kulübü Inter
Nicolo Barella Altyapı kariyeri
2006-2015 Cagliari
Nicolo Barella Profesyonel kariyeri
2015-2020 Cagliari
2016 → Como (kiralık)
2019-2020 → Inter (kiralık)
2020- Inter