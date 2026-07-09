Hamza Gedikoğlu kimdir? Macron ile beraber koşu yapan Hamza Gedikoğlu ne iş yapıyor?
Hamza Gedikoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'daki sabah koşusunda görüntülenmesinin ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem ekibinde görev yapan Hamza Gedikoğlu, 10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı. Gedikoğlu, 2020 yılında Öznur Hacıosmanoğlu ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan yaptı.
NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Seğmenler Parkı’nda koşu yaptı. Macron’a eşlik eden kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu ortaya çıktı. Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransızca tercümanı olarak biliniyor. Gedikoğlu’nun daha önce de uluslararası görüşmelerde ve devlet başkanları arasındaki temaslarda görev aldığı aktarılıyor.
HAMZA GEDİKOĞLU KİMDİR?
Hamza Gedikoğlu, uzun yıllardır Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan bir devlet görevlisidir. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem ekibinde görev yapan Gedikoğlu, 10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı olarak görev yapan Hamza Gedikoğlu, Türkiye ile Fransa arasında gerçekleştirilen üst düzey diplomatik görüşmelerde ve resmi temaslarda tercümanlık yapıyor. Fransızcaya hakim olan Gedikoğlu, uluslararası zirvelerde ve devlet protokolünde önemli görevler üstleniyor.
Hamza Gedikoğlu, 2020 yılında Öznur Hacıosmanoğlu ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan yaptı.
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