NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Seğmenler Parkı’nda koşu yaptı. Macron’a eşlik eden kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu ortaya çıktı. Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransızca tercümanı olarak biliniyor. Gedikoğlu’nun daha önce de uluslararası görüşmelerde ve devlet başkanları arasındaki temaslarda görev aldığı aktarılıyor.