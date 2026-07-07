Doğan Alemdar kimdir?
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Doğan Alemdar'ı transfer ettiğini resmen açıkladı., Kayseri'de doğan Türk millî kaleci Doğan Alemdar, futbola Kayserispor altyapısında başladı. Alemdar, genç yaşta A takıma yükselerek Süper Lig'de dikkat çeken performanslar sergiledi. 2021 yılında Fransa'nın Stade Rennais FC takımına transfer olan başarılı file bekçisi, burada forma giydikten sonra kiralık olarak ES Troyes AC kadrosunda da görev yaptı. İşte Doğan Alemdar'ın hayatı ve futbol kariyeri.
Doğan Alemdar Beşiktaş’a transfer oldu. Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri'de doğan Türk millî kalecidir. Alemdar, Kayserispor'da 10 yaşında futbol oynamaya başladı.
12 Mart 2018'de 15 yaşında Kayserispor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 19 Aralık 2019'da 17 yaşında Manisa FK'ya karşı oynanan Türkiye Kupası maçında kulüp için profesyonel ilk maçına çıktığında Kayserispor tarihinin en genç kaptanı oldu.
Alemdar, Ağustos 2021'de Ligue 1 kulübü Rennes'e transfer oldu. Alemdar, 2023-24 sezonu için Ligue 2 kulübü Troyes'e kiralık olarak transfer oldu.
Alemdar, 12 Eylül 2025'te Süper Lig kulübü Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Doğan Alemdar gençlik kariyeri
2013–2018 Kayserispor
Doğan Alemdar üst düzey kariyer
2019–2021 Kayserispor
2021– Rennes II
2021–2025 Rennes
2023–2024 → Troyes (ödünç)
2025– Başakşehir
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