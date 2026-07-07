Özlem Tekin kimdir?

Özlem Tekin, Türk rock müziğinin öne çıkan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncularından biridir. 18 Kasım 1971’de ABD’nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının klarnet bölümünden mezun olan sanatçı, profesyonel müzik kariyerine Lokomotif grubunda ve çeşitli sanatçıların sahne vokalliğini yaparak başladı; ardından Şebnem Ferah’ın da yer aldığı Volvox grubunda solist ve klavyeci olarak görev aldı. 1996’da yayımlanan “Kime Ne?” albümüyle solo kariyerinde büyük çıkış yakalayan Özlem Tekin, yıllar önce şöhreti geride bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçmişti. İstanbul'u terk edip köy hayatına geçen sanatçı, uzun yılların ardından ilk kez görüntülendi.