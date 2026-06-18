Cemil Tugay kimdir? Cemil Tugay CHP’den istifa etti mi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam edecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini bildirdi.

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti. Tugay, 18 Haziran 2026 tarihinde X hesabından yayımladığı açıklamada, parti içinde yaşanan ihraçlar ve görevden alma kararları nedeniyle CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmediğini, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini belirtti.

Açıklamada öne çıkan kararlar şöyle:

Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürecek.

Belediye başkanlığına bağımsız olarak devam edecek.

İstifa kararına parti içindeki ihraç ve görevden alma süreçlerini gerekçe gösterdi.

İstifa gerekçesini açıkladı

Cemil Tugay, açıklamasında CHP’de yaşanan “mutlak butlan” tartışmalarına ve bu sürecin ardından alınan kararlara işaret etti. Son günlerde art arda verilen ihraç kararlarının endişe verici olduğunu savundu.

İzmir İl Başkanı’nın bazı il başkanlarıyla birlikte görevden alınmasını eleştiren Tugay, bu kararı “İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık” olarak değerlendirdi.

Parti üyelerinin ve seçmenlerin ortaya koyduğu siyasi iradenin göz ardı edildiğini belirten Tugay, benzer kararların ilerleyen günlerde de alınabileceğini düşündüğünü ifade etti.

“İyi niyetli çabalarımız sonuç vermeyecek”

Tugay, CHP’nin yeniden demokratik bir yönetim ortamına kavuşması için sorumluluk üstlenmeye çalıştığını belirtti. Bu kapsamda açıklamalar yaptığını ve olağanüstü kurultay düzenlenmesi amacıyla imza verdiğini aktardı.

Ancak yürütülen çalışmaların beklenen süre içinde sonuç vermeyeceği kanaatine ulaştığını kaydeden Tugay, parti üyelerinin haksız ve hukuka aykırı biçimde hedef alınmaya devam edileceğini savundu.

Tugay, Türkiye’nin halkın hakları ve refahı için çalışan bir CHP’ye ihtiyacı olduğunu belirterek, siyasi mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam edecek

Cemil Tugay, açıklamasının sonunda CHP üyeliğinden büyük bir üzüntüyle ayrıldığını ve ileride partiye dönebilmeyi umduğunu dile getirdi.

Tugay, kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.”

Cemil Tugay kimdir?

Cemil Tugay, 13 Haziran 1967 tarihinde Van’da doğdu. 59 yaşındaki Tugay, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi alanında uzmanlık eğitimi aldı.

Tugay, siyasi kariyerinden önce şu görevlerde bulundu:

İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyeliği

Türk Tabipleri Birliği Kol Başkanlığı

Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Karşıyaka Belediye Başkan adayı olan Tugay, yüzde 70,85 oy oranıyla seçimi kazandı. 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tugay, seçimi kazanmasının ardından 5 Nisan 2024’te mazbatasını alarak görevine başladı.