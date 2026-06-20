Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı 2026! 2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI BUGÜN YAYIMLANACAK MI?

Sınav tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını (Temel Soru Kitapçığı olarak) resmi internet sitesinden açıklıyor. Geçtiğimiz yıl TYT oturumu 21 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM, sınavın son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasının ardından aynı gün öğleden sonra YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımlamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.