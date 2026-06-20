Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı 2026! 2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı YKS 2026'nın ilk oturumu olan TYT sona erdi. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sınav salonlarından çıkan öğrenciler, şimdi gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevirdi. Doğru ve yanlışlarını hesaplayarak sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar, TYT soru ve cevaplarının erişime açılacağı saati araştırmaya başladı.
YKS maratonunun ilk ayağı tamamlanırken, sınavdan çıkan adaylar için yeni bir bekleyiş başladı. TYT oturumunda ter döken milyonlarca öğrenci, sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Özellikle tahmini netlerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklanırken sosyal medyada da sınav sorularına ilişkin değerlendirmeler hız kazandı.
YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI BUGÜN YAYIMLANACAK MI?
Sınav tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını (Temel Soru Kitapçığı olarak) resmi internet sitesinden açıklıyor. Geçtiğimiz yıl TYT oturumu 21 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM, sınavın son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasının ardından aynı gün öğleden sonra YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımlamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.
21 Haziran'da YDT oturumunun sona ermesinin ardından ÖSYM'nin YKS soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını yayımlaması bekleniyor. 2026 TYT soru ve cevapları için net saat bilgisi henüz paylaşılmış değil. ÖSYM, önce güvenlik ve soru değerlendirme süreçlerini tamamladıktan sonra resmi PDF dokümanlarını yayımlıyor. Yayımlandığında TYT 2026 cevap anahtarı PDF formatında erişime açılacak ve adaylar doğru-yanlışlarını kolayca hesaplayabilecek.